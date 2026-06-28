Chạy đua cứu hộ sau động đất tại Venezuela, hơn 1.450 người thiệt mạng

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố cảng Catia La Mar, Venezuela. Ảnh: AP

Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố sáng 29/6 (giờ Việt Nam), hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã khiến hơn 1.450 người thiệt mạng, khoảng 3.150 người bị thương.

Gần 200 tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, 774 công trình hư hại nặng, trong khi hàng chục nghìn người vẫn mất tích và hàng triệu người thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Mặc dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng thu hẹp, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định lực lượng chức năng sẽ tiếp tục các hoạt động cứu hộ và "vẫn luôn giữ vững hy vọng" tìm thêm người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cộng đồng quốc tế cũng đang tăng cường hỗ trợ Venezuela.

Ngày 28/6, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết đã điều trực thăng vận chuyển hàng viện trợ, triển khai thêm 230 quân nhân nhằm mở rộng năng lực sân bay và khôi phục hoạt động của một cảng biển quan trọng phục vụ cứu trợ.

Trước đó, Mỹ đã cử đội cứu hộ gồm 250 người đến Venezuela. Các kỹ sư Mỹ cũng đã sửa chữa một đường băng tại sân bay quốc tế gần Caracas để tiếp nhận máy bay vận tải quân sự C-17.

Đến nay, 24 quốc gia đã gửi tổng cộng 521 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đội tìm kiếm cùng chó nghiệp vụ và hơn 2.700 nhân viên cứu hộ tới Venezuela.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất do thảm họa gây ra lên tới khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của quốc gia Nam Mỹ này.