Hamas kêu gọi mở cửa khẩu Rafah

Xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ phía Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza ngày 12/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Hamas nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi mở cửa khẩu Rafah theo cả hai hướng để cho phép người dân và hàng hóa được tự do di chuyển vào Gaza". Hamas cũng nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa viện trợ nhân đạo, bao gồm vật tư y tế và lương thực, vào Gaza.

Hamas cho rằng giai đoạn tiếp theo nên bắt đầu bằng việc thành lập ngay lập tức "Ủy ban Hỗ trợ cộng đồng quốc gia", bao gồm các nhân vật độc lập và được quốc gia công nhận, để quản trị Gaza và giám sát việc Israel rút quân khỏi các địa điểm đã thỏa thuận. Nhóm này nhấn mạnh quá trình tái thiết phải do người Palestine lãnh đạo và không bị chi phối bởi các chương trình nghị sự chính trị. Hamas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Gaza bằng cách cung cấp viện trợ khẩn cấp, và khởi động ngay lập tức qua trình tái thiết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu biên giới của Gaza để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại đây. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ cảnh báo việc đảo ngược nạn đói do lệnh phong tỏa của Israel kéo dài hơn 7 tháng qua sẽ "cần thời gian".

WFP cho biết họ đã đưa trung bình khoảng 560 tấn lương thực mỗi ngày vào Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại vùng đất này.

Trong bối cảnh nạn đói đang diễn ra ở một số khu vực tại Gaza, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cho biết sẽ cần hàng nghìn xe cứu trợ hiện vào Gaza hằng tuần để giảm bớt khủng hoảng.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, người phát ngôn của WFP, bà Abeer Etefa cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa đạt được mức cần thiết, nhưng chúng tôi đang dần đạt được mục tiêu... Lệnh ngừng bắn đã mở ra một cơ hội nhỏ, và WFP đang hành động rất nhanh chóng để mở rộng quy mô hỗ trợ lương thực".

WFP cho biết họ vẫn chưa bắt đầu phân phát hàng cứu trợ tại thành phố Gaza, đồng thời cho biết hai cửa khẩu biên giới Zikim và Erez với Israel ở phía Bắc Gaza, nơi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra nghiêm trọng nhất, vẫn tiếp tục đóng cửa. Bà Etefa cho biết thêm việc tiếp cận Gaza và phía Bắc Gaza vô cùng khó khăn vì những con đường bị hư hại. Theo LHQ, xung đột đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 90% cơ sở hạ tầng của Gaza.

Về phần mình, người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), ông Jens Laerke nhấn mạnh việc khôi phục đường sá và rà phá bom mìn còn sót lại là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động viện trợ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/10, tại cửa khẩu Kerem Shalom - điểm quan trọng để vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza - đã xảy ra tình trạng phong tỏa các xe tải chở lương thực và vật tư cứu trợ thiết yếu bởi một nhóm cực đoan người Do Thái, làm gián đoạn việc tiếp cận hàng cứu trợ đến người dân.

Nhóm này, tự gọi là Tsav 9, trước đó đã nhiều lần cản trở việc vận chuyển viện trợ nhân đạo đến Gaza, đặc biệt trong thời gian trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tsav 9 cho biết các thành viên của mình "đang chặn các xe tải viện trợ nhân đạo" tại nhiều điểm trên tuyến đường dẫn tới cửa khẩu, do Israel kiểm soát. Nhóm này cáo buộc Hamas "vi phạm thỏa thuận và từ chối trả tự do cho các con tin", đồng thời tuyên bố viện trợ nhân đạo "sẽ bị đình chỉ cho đến khi thi thể cuối cùng được trao trả".