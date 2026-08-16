Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

Từ Huế đến đội tuyển Việt Nam

Việc có bốn cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia trong cùng một năm là tín hiệu rất đáng mừng đối với bóng đá Huế. Nguyễn Lương Tuấn Khải và Hoàng Quang Dũng góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, Phạm Minh Cương khoác áo U17 Việt Nam, còn Đào Quốc Long được gọi lên U19 Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía sau mỗi lần một cầu thủ được gọi tên là nhiều năm khổ luyện, sự kiên trì của các em và sự đồng hành của các huấn luyện viên từ những ngày đầu bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.