  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

ClockThứ Hai, 17/08/2026 08:37
Không cần chờ đến ngày 30/8 để trực tiếp góp bước chân tại sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” ở 34 tỉnh, thành phố; ngay từ hôm nay, bạn có thể thực hiện 4 bước trực tuyến để cùng tích lũy mục tiêu “10 tỷ bước xanh” từ chính những bước chân mỗi ngày.

Trao cây giống hỗ trợ người dân khu vực biên giới Người Nga ấn tượng với tranh trên giấy dó của họa sĩ Việt NamCủng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Hành trình “10 tỷ bước xanh” bắt đầu ngay từ khi đăng ký theo 4 bước dưới đây:

 
 
 
 
 
https://nhandan.vn/huong-dan-dang-ky-cung-viet-nam-tien-buoc-2026-post982304.html
Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt Namtiến bướcđi bộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ Huế đến đội tuyển Việt Nam

Việc có bốn cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia trong cùng một năm là tín hiệu rất đáng mừng đối với bóng đá Huế. Nguyễn Lương Tuấn Khải và Hoàng Quang Dũng góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, Phạm Minh Cương khoác áo U17 Việt Nam, còn Đào Quốc Long được gọi lên U19 Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía sau mỗi lần một cầu thủ được gọi tên là nhiều năm khổ luyện, sự kiên trì của các em và sự đồng hành của các huấn luyện viên từ những ngày đầu bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Từ Huế đến đội tuyển Việt Nam
Huế - Đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam và xác lập tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa, đã mở ra cách tiếp cận mới về quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Huế - Đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4

Ngày 13/8, tại Auckland, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4 (FMM-4).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 4
Việt Nam - Nhật Bản: Từ kết nối nguồn lực đến tạo giá trị thực chất trong đổi mới sáng tạo

Trong đổi mới sáng tạo, kết nối thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được sản phẩm, công nghệ, nhân lực và thị trường. Từ thực tiễn đó, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang được đặt vào một cách tiếp cận mới: không dừng ở kết nối nguồn lực, mà hình thành không gian để thử nghiệm, kiểm chứng và mở rộng những sáng kiến có khả năng tạo giá trị.

Việt Nam - Nhật Bản Từ kết nối nguồn lực đến tạo giá trị thực chất trong đổi mới sáng tạo
Truyền thông New Zealand: Việt Nam ngày càng quan trọng đối với New Zealand

Đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, truyền thông và giới quan sát nước chủ nhà nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội tạo động lực mới cho quan hệ hai nước, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ của New Zealand tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Truyền thông New Zealand Việt Nam ngày càng quan trọng đối với New Zealand

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top