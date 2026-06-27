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Thế giới

Động đất tại Venezuela gây thiệt hại ít nhất 6,7 tỷ USD

ClockChủ Nhật, 28/06/2026 15:24
Ngày 27/6, Liên Hợp Quốc (LHQ) ước tính hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ.

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 Một tòa nhà bị phá hủy trong động đất tại La Guaira, Venezuela trong ảnh chụp ngày 27/6. Ảnh: AP

Đáng chú ý, LHQ nhận định tổng thiệt hại thực tế, nếu tính cả tác động kinh tế và chi phí tái thiết, có thể cao gấp 1,5-3 lần, tương đương 10-20 tỷ USD.

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), con số 6,7 tỷ USD được đưa ra dựa trên đánh giá sơ bộ từ mô hình địa chấn, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu dân số, phản ánh thiệt hại trực tiếp đối với nhà ở và tài sản.

UNDP cho biết thiệt hại vật chất trực tiếp dao động từ 4,7-8,7 tỷ USD, chủ yếu tập trung tại các trung tâm kinh tế ven biển phía Bắc Venezuela, gồm thủ đô Caracas và các bang La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy và Aragua.

Tuy nhiên, ước tính này chưa tính đến thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, tổn thất do gián đoạn hoạt động kinh tế cũng như chi phí phục hồi, tái thiết sau thảm họa.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, 3.238 người bị thương và khoảng 50.000 người vẫn mất tích.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), có tới 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng và cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, nước sạch, y tế, vệ sinh và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.

Những chuyến bay viện trợ đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống Caracas sau khi một phần đường băng tại Sân bay quốc tế Simón Bolívar được khôi phục để tiếp nhận máy bay vận tải quân sự và hàng cứu trợ.

Chính quyền Mỹ cũng cho biết đang chuẩn bị thêm một gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ nhân đạo.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: động đấtVenezuelagây thiệt hại
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