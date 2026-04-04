Đánh bom liều chết tại Pakistan khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng

Ảnh: THX/TTXVN 

Một vụ đánh bom liều chết bằng xe chứa đầy chất nổ đã xảy ra vào tối 2/4 (giờ địa phương) tại quận Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 2 trẻ em, cùng 4 người khác bị thương.

Theo giới chức địa phương, mục tiêu ban đầu của kẻ tấn công được cho là một đồn cảnh sát. Tuy nhiên, đối tượng đã đâm xe vào một ngôi nhà dân trước khi đến được mục tiêu.

Trợ lý ủy viên quận Bannu, ông Ikramullah Khan, cũng xác nhận số người thiệt mạng trong vụ việc.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm phiến quân Taliban Pakistan (TTP) - lực lượng đã gia tăng các hoạt động tấn công kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021 và thường xuyên nhắm vào các mục tiêu an ninh trong khu vực.

Chính phủ Pakistan cáo buộc Afghanistan đã không kiểm soát hiệu quả các tay súng đang ẩn náu trên lãnh thổ nước này để lên kế hoạch tấn công Pakistan, trong khi chính quyền Taliban phủ nhận cáo buộc trên.

Pakistan và Afghanistan cáo buộc lẫn nhau về giao tranh

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 17/3 cáo buộc rằng, lực lượng không quân Pakistan đã tiến hành không kích trong đêm nhằm vào một bệnh viện ở thủ đô Kabul, nơi điều trị các bệnh nhân ma túy, khiến nhiều người chết và bị thương.

Bước ngoặt nguy hiểm

Những tháng đầu năm 2026, những đốm lửa căng thẳng âm ỉ giữa các nước bất ngờ bùng phát thành ngọn lửa xung đột, có nguy cơ lan rộng . Khi những “lằn ranh đỏ” căng thẳng liên tục bị vượt qua, các tính toán lợi ích chiến lược lấn át lòng tin và thế giới đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng, giải pháp ngoại giao càng trở nên cấp bách.

Quốc tế lên án vụ đánh bom tại Pakistan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thời Hồi giáo ở Pakistan ngày 6/2, khiến ít nhất 31 người chết, khoảng 170 người bị thương.

