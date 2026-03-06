Pakistan và Afghanistan cáo buộc lẫn nhau về giao tranh

Cảnh đổ nát sau vụ tấn công vào trung tâm cai nghiện ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, phó phát ngôn chính quyền Taliban Hamdullah Fitrat nêu rõ, cuộc không kích được tiến hành vào khoảng 21 giờ ngày 16/3 (giờ địa phương) và đánh trúng Bệnh viện Omid ở Kabul. Cơ sở này có 2.000 giường bệnh chuyên điều trị bệnh nhân nghiện ma túy, bị phá hủy nghiêm trọng trong vụ tấn công. Cuộc không kích gây ra cháy lớn và lực lượng cứu hộ nỗ lực khống chế đám cháy, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Trong khi đó, phía Pakistan bác bỏ tuyên bố của chính quyền Taliban. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan, lực lượng Pakistan đã nhắm mục tiêu chính xác vào các kho chứa thiết bị kỹ thuật và kho đạn dược ở Kabul và tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Trước đó, chính quyền Afghanistan cũng cho biết, các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa lực lượng Taliban và quân đội Pakistan khiến ít nhất 2 trẻ em chết và 10 người bị thương tại tỉnh Khost, miền đông nam Afghanistan. Các quả đạn cối được cho là bắn từ phía Pakistan trong đêm 15/3 (giờ địa phương) rơi xuống nhiều khu dân cư tại địa phương, làm hư hại một số nhà cửa và gây thương vong cho dân thường.

