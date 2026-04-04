Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công

Nạn nhân bị thương trong đợt pháo kích tại Kunar, Afghanistan, ngày 27/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Chính quyền Taliban, đạn cối và rocket đã rơi xuống khu dân cư và một trường đại học tại thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunarở miền đông, cùng một số khu vực lân cận. Các nạn nhân đều là dân thường, những người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế, trong khi tình hình an ninh địa phương vẫn căng thẳng.

Hãng truyền thông địa phương Tolo News đưa tin, khu vực Luqman-Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar cũng bị tấn công bằng đạn cối.

Trong bài đăng trên mạng X, Phó phát ngôn viên của Chính quyền Taliban Hamdullah Fitrat nêu rõ: Afghanistan kịch liệt lên án các cuộc tấn công của Pakistan nhắm vào người dân thường và cơ sở giáo dục, tuyên bố đây là những “tội ác chiến tranh không thể tha thứ.

Trong khi đó, phía Pakistan bác bỏ cáo buộc quân đội nước này tiến hành đợt pháo kích nêu trên, phủ nhận việc tấn công vào khu dân cư hay cơ sở giáo dục. Chính phủ Pakistan cho đây là “chiến dịch tuyên truyền liên tục” của phía Afghanistan.

Vụ pháo kích xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Một lệnh ngừng bắn tạm thời đã đạt được tháng 3 vừa qua và các bên cam kết tránh leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn, đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

