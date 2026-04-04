AU hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc-Pakistan nhằm khôi phục hòa bình tại Trung Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar nhấn mạnh rằng đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, đồng thời cam kết hỗ trợ các bên tiến hành đàm phán hòa bình mà không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf đánh giá sáng kiến này là sự “đóng góp kịp thời và mang tính xây dựng” cho các nỗ lực quốc tế đang diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao.

Theo ông Youssouf, việc sáng kiến nhấn mạnh các yếu tố như ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải là những nội dung then chốt cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng hiện nay.

Người đứng đầu Ủy ban AU cũng bày tỏ “đặc biệt quan ngại” trước tình trạng leo thang căng thẳng tiếp diễn tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông. Ông nhấn mạnh tác động của xung đột đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, hệ thống lương thực và ổn định kinh tế, đặc biệt là tại châu Phi – khu vực vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen.

Trong khi kêu gọi các bên kiềm chế, nhanh chóng hạ nhiệt và duy trì đối thoại, ông Youssouf khẳng định tất cả các bên cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời khẳng định AU sẵn sàng phối hợp với các đối tác quốc tế và khu vực để thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình leo thang đối đầu quân sự và chính trị tại khu vực vùng Vịnh.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhận định các hoạt động quân sự gia tăng tại vùng Vịnh đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng, thương mại và logistics trên cả phạm vi khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và việc soạn thảo một thỏa thuận hòa bình có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Về vấn đề Ukraine, lãnh đạo hai nước đều đề cập tới ý định tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh tại khu vực Biển Đen. Liên quan tới hợp tác song phương, hai bên cũng thảo luận về việc mở rộng các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thúc đẩy các dự án năng lượng chung.

