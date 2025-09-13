Chủ tịch EC ủng hộ xem xét cấm trẻ em dùng mạng xã hội

  • Huế ngày nay Online
Thứ Năm, 25/09/2025 08:42
Khối 27 nước thành viên EU hiện có một số quy định nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm đối phó nội dung gây hại trực tuyến, với nhiều cuộc điều tra về cách các nền tảng mạng xã hội lớn bảo vệ trẻ em.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) 

Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ ủng hộ các lời kêu gọi ngày càng tăng nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, đồng thời cam kết sẽ cân nhắc hành động ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới.

Phát biểu tại một sự kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York (Mỹ), bà von der Leyen cho biết: “Nhiều quốc gia thành viên tin rằng đã đến lúc thiết lập một ‘độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số’ để được phép truy cập mạng xã hội”, đồng thời khẳng định chia sẻ quan điểm này.

Bà von der Leyen nhấn mạnh cũng giống như việc thanh thiếu niên phải đạt một độ tuổi nhất định mới được phép hút thuốc, uống rượu hay tiếp cận nội dung dành cho người lớn, việc sử dụng mạng xã hội cũng cần được áp dụng nguyên tắc tương tự. 

Bà cho biết sẽ thành lập một nhóm chuyên gia, đồng thời tham vấn phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên “để đánh giá những bước đi phù hợp” ở cấp độ EU.

Tham gia sự kiện cùng bà von der Leyen có Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Australia được xem là quốc gia đi đầu trong nỗ lực toàn cầu hạn chế tác hại của Internet, với đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội - được coi là lần đầu tiên trên thế giới.

Các công ty mạng xã hội, trong đó có Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, đã bày tỏ quan ngại về luật của quốc gia này.

Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha là những nước đang thúc đẩy hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến. Đầu năm nay, các nước này đã đề xuất thiết lập “độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số” chung cho toàn khối, song ban đầu Brussels tỏ ra thận trọng. Khi đó, EC khẳng định việc này nên do từng quốc gia thành viên quyết định, thay vì áp đặt ở cấp Liên minh.

Đan Mạch, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm, đã coi vấn đề này là ưu tiên và cam kết thúc đẩy khối hành động nhiều hơn.

Pháp cũng đưa vấn đề này lên hàng đầu chương trình nghị sự, sau khi đã thông qua luật năm 2023 yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với người dùng mạng xã hội dưới 15 tuổi, cao hơn mức 13 tuổi do các nền tảng quy định.

Các nhà lập pháp Pháp còn kêu gọi thiết lập “giới nghiêm kỹ thuật số” cho thanh thiếu niên lớn hơn, chẳng hạn cấm truy cập mạng xã hội từ 22h đến 8h sáng cho nhóm 15–18 tuổi.

Pháp cũng là một trong 5 nước EU đang thử nghiệm ứng dụng kiểm tra độ tuổi người dùng nhằm ngăn trẻ em tiếp cận nội dung độc hại trực tuyến.

Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha sẽ tùy chỉnh mô hình mẫu ứng dụng xác minh độ tuổi để triển khai phiên bản quốc gia trong vài tháng tới./.

