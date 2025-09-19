“Lá chắn” vững chắc bảo vệ người dân trước tội phạm lừa đảo

Cảnh sát khu vực Công an phường An Cựu dán thông báo số điện thoại Đường dây nóng tại các khu dân cư

Phường An Cựu là địa bàn tập trung nhiều trường đại học lớn cùng hàng trăm khu nhà trọ, ký túc xá. Sự tập trung đông đảo của những người trẻ đã mang lại sức sống trẻ trung cho địa bàn, đồng thời là một thách thức lớn về an ninh trật tự, nhất là trên không gian mạng. Với tâm lý tò mò, mong muốn tìm việc làm thêm nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm xã hội, nhiều học sinh, sinh viên vô hình trung trở thành “con mồi” lý tưởng cho các đối tượng lừa đảo. Chúng giăng ra vô số cạm bẫy tinh vi như: Tuyển cộng tác viên “việc nhẹ lương cao”, giả danh cơ quan công quyền để gây sức ép hay dựng chuyện thương tâm để lừa lòng trắc ẩn và chiếm đoạt tài sản.

Xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, Ban chỉ huy Công an phường An Cựu đã chủ động “đi trước, đón đầu” tội phạm bằng việc triển khai quyết liệt, sáng tạo một thế trận phòng ngừa đa lớp, bám sát thực tiễn địa bàn bằng cách phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học xây dựng các mô hình sinh viên tự quản về an ninh trật tự ngay trong nhà trường.

“Từ khi tham gia vào mô hình tự quản do các anh Công an phường phối hợp với Đoàn trường phát động, bản thân em thấy có trách nhiệm hơn. Chúng em không chỉ được cập nhật thông tin, thủ đoạn lừa đảo nhanh nhất để cảnh báo cho các bạn cùng khu trọ, mà còn trở thành “tai mắt”, là cầu nối trực tiếp với các anh Công an. Thay vì bị động chờ đợi, giờ đây sinh viên chúng em cũng đang góp một phần nhỏ để xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho chính mình”, Lê Anh Tuấn, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế chia sẻ.

Nhận thấy vai trò quan trọng của các chủ cơ sở lưu trú, Công an phường đã nỗ lực biến mỗi chủ nhà trọ thành một “pháo đài” an ninh bằng việc định kỳ tổ chức gặp mặt, cung cấp các bộ tài liệu, cẩm nang nhận diện tội phạm lừa đảo và hướng dẫn cách báo tin nhanh cho cảnh sát khu vực khi có vấn đề nghi vấn. Để phủ sóng thông tin trên chính không gian mạng mà tội phạm lợi dụng, Fanpage Facebook của Công an phường An Cựu cũng được xây dựng chuyên nghiệp, không chỉ đăng tải thông tin cảnh báo mà còn sản xuất các video, infographic ngắn gọn, dễ hiểu về các chiêu trò lừa đảo, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và kịp thời trong cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, khẳng định: “Đặc thù địa bàn tập trung nhiều trường đại học với số lượng sinh viên tạm trú rất đông, luôn có sự biến động lớn. Chúng tôi xác định không thể chỉ xử lý vụ việc xảy ra mà phải xây dựng một thế trận phòng ngừa vững chắc từ cơ sở. Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và qua mạng xã hội đã tạo ra một mạng lưới thông tin hai chiều, giúp chúng tôi nắm bắt tình hình nhanh hơn và người dân, đặc biệt là sinh viên có đủ kiến thức để tự bảo vệ mình trước mọi thủ đoạn của tội phạm”.

Minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác là việc Công an phường An Cựu đã triệt phá thành công vụ lừa đảo tinh vi trên Fanpage “Tin Việt - Cam”. Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Gia Lai) đã dựng lên câu chuyện bịa đặt về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, bị xe cán gãy tay để kêu gọi từ thiện. Thủ đoạn đánh vào lòng trắc ẩn này đã khiến nhiều người nhẹ dạ, cả tin chuyển tiền ủng hộ.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an phường An Cựu đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định toàn bộ câu chuyện là giả mạo, bắt giữ đối tượng Huy, làm rõ hành vi chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng. Vụ việc không chỉ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm mà còn góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân.