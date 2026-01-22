Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng, Quốc hội Hàn Quốc “không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ” và đặt câu hỏi vì sao cơ quan này vẫn chưa phê chuẩn văn kiện nói trên.

Theo Tổng thống Trump, ông và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời” cho cả hai nước vào ngày 30/7/2025.

Hai bên cũng đã tái khẳng định các điều khoản của thỏa thuận khi ông Trump thăm Hàn Quốc vào ngày 29/10/2025. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng việc Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận - điều ông cho là thuộc thẩm quyền của Hàn Quốc - đã khiến ông quyết định tăng thuế quan đối với ô-tô, gỗ xẻ, dược phẩm và các mặt hàng khác của Hàn Quốc từ 15% lên 25%.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cơ quan này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Washington liên quan đến quyết định tăng thuế mới nhất. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc dự kiến sẽ thăm Mỹ để trao đổi và làm rõ vấn đề này.

Theo nội dung thỏa thuận thương mại được công bố vào tháng 7/2025, Mỹ sẽ áp mức thuế chung 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, thấp hơn 10 điểm phần trăm so với mức mà Tổng thống Trump từng đe dọa trước đó. Đổi lại, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Trong những năm gần đây, Mỹ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá hơn 100 tỷ USD từ quốc gia Đông Bắc Á này.

