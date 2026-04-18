Bước ngoặt chính trị với Hungary và cả châu Âu

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar trong cuộc họp báo tại Budapest, ngày 13/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuộc chuyển giao quyền lực ở Hungary không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn với đất nước này, mà còn được coi là biến số mới đối với cục diện chính trị châu Âu, đồng thời định hình quan hệ giữa Hungary với Liên minh châu Âu (EU) và Nga.

Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar khẩn trương xúc tiến các bước đi nhằm cải tổ sâu rộng quốc gia Trung Âu này. Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng trung hữu Tisza, kêu gọi Tổng thống Hungary triệu tập Quốc hội để thành lập chính phủ mới càng sớm càng tốt và bày tỏ mong muốn có thể tiếp quản chức thủ tướng ngay từ đầu tháng 5/2026.

Ông Peter Magyar được kỳ vọng sẽ thổi “luồng gió mới” lên chính trường Hungary, với cam kết đổi mới bộ máy nhà nước; xây dựng một nền quản trị minh bạch, phục vụ lợi ích của nhân dân và xử lý hàng loạt thách thức kinh tế.

Các chính sách đối ngoại của Hungary cũng được nhận định có sự thay đổi đáng kể, theo hướng hài hòa và mang tính xây dựng hơn trong quan hệ với EU. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Peter Magyar trên cương vị mới dự kiến là tới Ba Lan để trao đổi với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về việc tháo gỡ phong tỏa quỹ EU.

Chiến thắng áp đảo của đảng Tisza trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, với việc giành được 141 ghế trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội, đã cho thấy cách tiếp cận hiệu quả mà ông Peter Magyar và đảng Tisza thực hiện với cử tri. Nhà lãnh đạo này xây dựng hình ảnh là một chính trị gia gần gũi, thường xuyên kết nối với cử tri thông qua các chuyến thăm địa phương và tận dụng mạng xã hội để truyền tải thông điệp.

Một trong những nhiệm vụ lớn của chính phủ mới tại Hungary là giải bài toán kinh tế. Chính phủ phải tiếp quản một nền kinh tế nhiều khó khăn, với tăng trưởng chậm, đầu tư ở mức thấp, thâm hụt ngân sách dự kiến đạt 5% GDP trong năm 2026.

Ưu tiên trước mắt là mở khóa các khoản tiền tài trợ của EU đối với Hungary, vốn đã bị đóng băng do các vấn đề pháp quyền dưới thời Thủ tướng Viktor Orban. Đây là khoản tiền cần thiết cho nền kinh tế đang suy yếu, nhưng để giải phóng nguồn quỹ bị đóng băng này, chính phủ mới sẽ phải chịu áp lực mạnh từ EU trong thực hiện các cải cách. Việc hàn gắn quan hệ Hungary-EU sau nhiều năm căng thẳng cũng không phải điều dễ dàng.

Đáng nói là, bước ngoặt chính trị này tại Hungary không chỉ phản ánh sự thay đổi lớn trong lựa chọn của cử tri mà còn đánh dấu một chương mới với EU, bởi Hungary lâu nay bị coi như “tiếng nói lạc nhịp” trong các vấn đề chung của khối. Chính quyền trước đây tại Hungary đôi khi đưa ra các quyết định đi ngược định hướng chung của EU, thì ông Peter Magyar lại chủ trương cân bằng quan hệ với các bên. Nhà lãnh đạo này cam kết cải thiện quan hệ với EU, nhưng vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia.

Lập trường của chính phủ mới đối với Nga và Ukraine cũng được chú ý. Ông Peter Magyar chủ trương duy trì quan hệ với Nga, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; đồng thời thận trọng trong các vấn đề liên quan Ukraine. Điều này được thể hiện rõ qua việc ông mới đây phản đối kết nạp nhanh Ukraine vào EU.

Có ý kiến chuyên gia cho rằng, chính phủ mới sẽ không biến Hungary trở thành một thành viên nhiệt thành của EU, nhưng sẽ giúp tháo gỡ một “nút thắt” của Liên minh cờ xanh trong việc triển khai các sáng kiến, giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn nhờ một “Budapest trung dung, cân bằng”. Đây cũng là cơ hội tăng cường sự đoàn kết nội khối của EU.

Trong cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar khẳng định, Hungary “không có thời gian để lãng phí” và cần bắt tay ngay vào cải cách. Sự thay đổi quyền lực tại Hungary không chỉ là câu chuyện nội bộ của quốc gia này, mà góp phần định hình lại các trục quan hệ tại khu vực châu Âu trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/buoc-ngoat-chinh-tri-voi-hungary-va-ca-chau-au-post956925.html