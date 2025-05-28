Thủ tướng Orban nêu kịch bản thảm họa của nền kinh tế Hungary khi điện đàm với Tổng thống Trump

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 27/9 cho biết Budapest viện dẫn các hạn chế về địa lý, hạ tầng và lợi ích an ninh quốc gia tiếp tục chống lại áp lực ngày càng lớn từ Brussels và Washington trong việc chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng từ Liên bang Nga.

Phát biểu trong buổi phỏng vấn định kỳ hôm thứ Sáu (26/9), Thủ tướng Viktor Orban nói: “Nếu Hungary bị cắt nguồn dầu và khí đốt tự nhiên từ Liên bang Nga, ngay lập tức, chỉ trong vòng một phút, hiệu suất kinh tế của Hungary sẽ giảm 4%. Điều đó có nghĩa nền kinh tế Hungary sẽ quỵ ngã”.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp nhận các lập luận này trong cuộc gọi hôm thứ Năm (25/9) hay không, Thủ tướng Orban trả lời: “Mỹ có lập luận và lợi ích riêng, Hungary cũng vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi là bày tỏ và đại diện rõ ràng cho chúng. Nếu là bạn bè thì chúng ta lắng nghe nhau – và rồi mỗi bên sẽ làm điều mà họ cho là đúng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã thừa nhận mối lo ngại của người đứng đầu chính phủ Hungary, gọi ông Orban là “một người tuyệt vời” và “một người bạn lớn của tôi”.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (25/9), Tổng thống Trump nói: “Hungary, bạn biết đấy, là quốc gia không giáp biển. Họ không có đại dương đẹp đẽ để tàu bè khắp thế giới có thể cập cảng. Bạn biết đấy, họ chỉ có một đường ống”.

Theo RT, đường ống mà Tổng thống Trump đề cập chính là đường ống Druzhba (Hữu nghị), gần đây đã bị Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu, gây gián đoạn nguồn cung cho Hungary và Slovakia.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Và Slovakia cũng thế. Họ như thể bị ‘trói’ vào một đường ống. Vậy nên tôi không muốn mọi người đổ lỗi cho họ”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tái khẳng định rằng Budapest sẽ không từ bỏ “lợi ích quốc gia” trước áp lực bên ngoài, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov chỉ vài giờ sau cuộc gọi Orban–Trump.

Ông Szijjarto cũng chỉ trích Brussels vì đã thất bại trong việc bảo vệ an ninh năng lượng cho các quốc gia thành viên sau các vụ tấn công nhằm vào đường ống Druzhba.

“Thay vì bảo vệ an ninh năng lượng của chúng tôi, họ lại thuyết giảng. Và các bạn biết đấy, tôi cho rằng đây là một vụ bê bối”, Ngoại trưởng Hungary nói.

Theo báo The Kyiv Post của Ukraine, từ đầu tháng 8, thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã nhiều lần tấn công đường ống Druzhba — vào ngày 13/8 và 21/8 — làm gián đoạn việc vận chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn duy trì quan hệ thân thiện với Điện Kremlin.

Cả Hungary và Slovakia đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vụ tấn công. Truyền thông Hungary đưa tin Tổng thống Trump đã phản hồi rằng ông “rất tức giận” về tình hình này.

Đường ống Druzhba, một trong những đường ống dài nhất thế giới, đã trở thành điểm nóng trong cuộc chiến năng lượng rộng lớn hơn giữa Kiev và Moskva (Moscow).

Ukraine lập luận rằng dầu Nga chảy qua lãnh thổ của họ đang tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine, trong khi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc vào đường ống này, đặc biệt là Hungary và Slovakia, lại cho rằng các cuộc tấn công đe dọa sự ổn định kinh tế của họ.

Chính phủ Hungary, do Thủ tướng Orbán lãnh đạo, nhiều lần va chạm với các đối tác EU vì mối quan hệ gần gũi với Moskva. Budapest liên tục chặn hoặc trì hoãn các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và chống lại nỗ lực của EU nhằm loại bỏ dần năng lượng Nga.