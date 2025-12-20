Hàng không Trung Quốc khôi phục chuyến bay đến Bình Nhưỡng sau 6 năm

Chuyến bay CA121 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, đây là chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không Trung Quốc đến Triều Tiên, được khôi phục sau 6 năm gián đoạn.

Ông Vương Á Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên và các cán bộ, nhân viên của đại sứ quán đã có mặt tại sân bay để chào đón các hành khách trên chuyến bay này.

Theo thông tin trên website chính thức của hãng hàng không Air China, chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng (CA121) hoạt động trở lại từ ngày 30/3. Vé hiện có thể được đặt qua trang website chính thức của Air China và các nền tảng du lịch khác.

CA121 khởi hành từ Bắc Kinh lúc 8 giờ 5 phút và đến sân bay Bình Nhưỡng lúc 11 giờ đúng, theo giờ địa phương. CA122 rời sân bay Bình Nhưỡng lúc 12 giờ và đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lúc 12 giờ 55 phút theo giờ Bắc Kinh. Hiện tại, đường bay này sẽ duy trì một chuyến mỗi tuần.

Trước đó, hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên đã khởi động lại đường bay Bình Nhưỡng-Bắc Kinh vào tháng 8/2023, khai thác hai chuyến mỗi tuần.

Theo thông báo mới đây của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách quốc tế sẽ hoạt động theo cả hai chiều giữa Bắc Kinh, Đan Đông, Trung Quốc, với Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Các chuyến tàu giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng khởi hành từ ga Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Riêng các chuyến tàu giữa Đan Đông và Bình Nhưỡng sẽ khởi hành hằng ngày.

