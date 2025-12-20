  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hàng không Trung Quốc khôi phục chuyến bay đến Bình Nhưỡng sau 6 năm

ClockThứ Hai, 30/03/2026 15:01
Ngày 30/3 theo giờ địa phương, chuyến bay CA121 từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng của hãng hàng không Air China (Trung Quốc), đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

 Chuyến bay CA121 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh từ clip của CCTV).

Truyền thông Trung Quốc cho biết, đây là chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không Trung Quốc đến Triều Tiên, được khôi phục sau 6 năm gián đoạn.

Ông Vương Á Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên và các cán bộ, nhân viên của đại sứ quán đã có mặt tại sân bay để chào đón các hành khách trên chuyến bay này.

Theo thông tin trên website chính thức của hãng hàng không Air China, chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng (CA121) hoạt động trở lại từ ngày 30/3. Vé hiện có thể được đặt qua trang website chính thức của Air China và các nền tảng du lịch khác.

CA121 khởi hành từ Bắc Kinh lúc 8 giờ 5 phút và đến sân bay Bình Nhưỡng lúc 11 giờ đúng, theo giờ địa phương. CA122 rời sân bay Bình Nhưỡng lúc 12 giờ và đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lúc 12 giờ 55 phút theo giờ Bắc Kinh. Hiện tại, đường bay này sẽ duy trì một chuyến mỗi tuần.

Trước đó, hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên đã khởi động lại đường bay Bình Nhưỡng-Bắc Kinh vào tháng 8/2023, khai thác hai chuyến mỗi tuần.

Theo thông báo mới đây của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách quốc tế sẽ hoạt động theo cả hai chiều giữa Bắc Kinh, Đan Đông, Trung Quốc, với Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Các chuyến tàu giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng khởi hành từ ga Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Riêng các chuyến tàu giữa Đan Đông và Bình Nhưỡng sẽ khởi hành hằng ngày.

https://nhandan.vn/hang-khong-trung-quoc-khoi-phuc-chuyen-bay-den-binh-nhuong-sau-6-nam-post951921.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: hàng không Trung Quốckhôi phụcchuyến bay đến Bình Nhưỡng sau 6 năm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Những đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại không ít cho đời sống người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để kịp thời đồng hành cùng người dân, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp bà con vượt qua khó khăn.

Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ
Cùng với hoạt động an sinh xã hội, các ngân hàng trên địa bàn đã và đang tập trung khảo sát thiệt hại của khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, từ đó có những đề xuất hỗ trợ kịp thời giúp người dân, doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn.

Đồng hành khôi phục và phát triển kinh tế
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ triển khai một chương trình can thiệp y tế lớn tại Gaza vào tuần tới nhằm khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em - nhóm đối tượng bị gián đoạn chăm sóc suốt gần 2 năm do chiến sự.

WHO khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em tại Gaza
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn khách hàng buộc phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn. Từ giữa tâm lũ đến nay, cán bộ công nhân thuộc Công ty điện lực Huế (PC Huế) khẩn trương khôi phục lưới điện, mang ánh sáng trở lại cho người dân.

Thắp sáng trở lại sau mưa lũ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top