Để AI từ hỗ trợ sang chủ động bảo vệ và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng

Quang cảnh khai mạc sự kiện “Security Bootcamp” năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Sáng 10/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, cộng đồng Security Bootcamp tổ chức khai mạc sự kiện “Security Bootcamp” năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông, công nghệ...

Đây là lần thứ 12 sự kiện được tổ chức với chủ đề “Agentic Security”, tập trung vào xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển từ vai trò hỗ trợ sang chủ động tham gia phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Tại sự kiện, các đại biểu nhìn nhận: AI đang dịch chuyển rất nhanh từ cung cấp thông tin sang khả năng hành động, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nguyên tắc rõ ràng là công nghệ càng được trao nhiều quyền thì trách nhiệm kiểm soát của con người càng phải lớn. Vấn đề không nằm ở việc lựa chọn giữa AI và con người, mà là sử dụng AI để nâng cao năng lực con người, đồng thời bảo đảm các quyết định quan trọng đều được giám sát, kiểm chứng và chịu trách nhiệm.

Trong thời gian 3 ngày từ 10 đến 12/9, các đại biểu cùng nhau trao đổi, tổ chức các phiên thảo luận, hội thảo chuyên đề với 27 tham luận chuyên sâu về AI và an ninh mạng, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và các bài toán thực chiến về phân tích mã độc, săn tìm lỗ hổng, ứng dụng AI phát hiện gian lận và phòng thủ trước các hình thức lừa đảo mới; giao lưu doanh nghiệp địa phương…

Bên cạnh hội thảo, Security Bootcamp Arena sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 ngày, quy tụ gần 30 đội thi đến từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Các đội sẽ xử lý những tình huống thực chiến xoay quanh chủ đề “Agentic Security” trong điều kiện giới hạn về thời gian và nguồn lực.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam khẳng định: “Sự kiện “Security Bootcamp” năm 2026 không chỉ nói về một xu hướng công nghệ, mà cùng trả lời những câu hỏi thực tế công nghệ này giải quyết được vấn đề gì, được triển khai như thế nào và tạo ra giá trị thực sự ra sao? Tôi tin tưởng, những nghiên cứu, kinh nghiệm thực chiến và trao đổi chuyên môn tại sự kiện sẽ tiếp tục được chia sẻ, thử nghiệm và ứng dụng trong thực tế, tạo động lực quan trọng để tỉnh Đắk Lắk đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân tốt hơn”.

Nhấn mạnh về yêu cầu an toàn thông tin trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Lâm Vũ Mỹ Hạnh cho biết, hạ tầng càng kết nối sâu thì không gian số và dữ liệu càng mở rộng, kéo theo yêu cầu bảo mật càng cao.

Địa phương xác định an toàn thông tin phải được tính đến ngay từ khâu thiết kế và duy trì suốt quá trình vận hành, minh chứng là tháng 7/2026 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công đợt diễn tập thực chiến đầu tiên với 10 đội và 150 cán bộ tham gia. Thông qua sự kiện, Đắk Lắk kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với cộng đồng chuyên gia trong đào tạo nhân lực, diễn tập thực chiến, chia sẻ cảnh báo, ứng cứu sự cố và thử nghiệm các giải pháp an toàn thông tin mới…

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