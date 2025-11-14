  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng siêu lớn tại tỉnh Liêu Ninh

ClockThứ Sáu, 14/11/2025 14:32
Mỏ Đại Đông Câu (tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc) vừa được phát hiện, ước tính có khoảng 2,586 tỷ tấn quặng với tổng trữ lượng vàng là 1.444 tấn, hàm lượng trung bình 0,56 gram/tấn.

Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong gần ba tuầnGiá vàng thế giới chạm đỉnh lịch sử sau khi Fed quyết định hạ lãi suất

 Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)

Ngày 14/11, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc thông báo đã phát hiện mỏ vàng siêu lớn có hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc nước này.

Mỏ Đại Đông Câu ước tính có khoảng 2,586 tỷ tấn quặng với tổng trữ lượng vàng là 1.444 tấn, hàm lượng trung bình 0,56 gram/tấn.

Bộ trên cho biết việc phát hiện mỏ vàng này sẽ củng cố đáng kể trữ lượng vàng chiến lược quốc gia và có thể tạo thành một cơ sở sản xuất vàng đẳng cấp thế giới, hỗ trợ sự hồi sinh toàn diện và phát triển chất lượng cao của vùng Đông Bắc Trung Quốc./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Trung Quốcphát hiệnmỏ vàngsiêu lớnLiêu Ninh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập đoàn Sắt Thép BaoWu đề xuất mở rộng sản xuất tại Huế

Ngày 14/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sắt thép Baowu Trung Quốc (China BaoWu) do ông Hu Wang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sắt Thép BaoWu Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Tập đoàn Sắt Thép BaoWu đề xuất mở rộng sản xuất tại Huế
Trung Quốc có thể duy trì “lá bài đất hiếm” trước Mỹ trong bao lâu?

Trung Quốc đang củng cố vị thế trên sân chơi địa chính trị toàn cầu và biến sức mạnh kinh tế thành đòn bẩy ngoại giao. Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc tuần trước, kết thúc bằng một thỏa thuận thương mại, đã phản ánh chiến lược này.

Trung Quốc có thể duy trì “lá bài đất hiếm” trước Mỹ trong bao lâu
Tổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung Quốc

Ngày 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến hoạt chất fentanyl, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua.

Tổng thống Mỹ D Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung Quốc

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top