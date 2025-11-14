Trung Quốc phát hiện mỏ vàng siêu lớn tại tỉnh Liêu Ninh

Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)

Ngày 14/11, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc thông báo đã phát hiện mỏ vàng siêu lớn có hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc nước này.

Mỏ Đại Đông Câu ước tính có khoảng 2,586 tỷ tấn quặng với tổng trữ lượng vàng là 1.444 tấn, hàm lượng trung bình 0,56 gram/tấn.

Bộ trên cho biết việc phát hiện mỏ vàng này sẽ củng cố đáng kể trữ lượng vàng chiến lược quốc gia và có thể tạo thành một cơ sở sản xuất vàng đẳng cấp thế giới, hỗ trợ sự hồi sinh toàn diện và phát triển chất lượng cao của vùng Đông Bắc Trung Quốc./.