Dấu hiệu cải thiện trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 11/11 cho biết nước này đã ghi nhận thông báo của Mỹ tạm dừng một năm việc thực hiện quy định mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty có từ 50% cổ phần thuộc sở hữu của những thực thể trong danh sách cấm của Mỹ. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 10/11.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá đây là bước quan trọng mà phía Mỹ thực hiện để phát triển các thỏa thuận trong vòng đàm phán kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tại Kuala Lumpur (Malaysia) hồi tháng trước.

Người phát ngôn cho biết hai nước sẽ tiếp tục trao đổi về các phương án sau khi phía Mỹ thông báo tạm dừng quy định nói trên trong vòng 1 năm.

Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm tăng cường đối thoại, quản lý một cách phù hợp những khác biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời đảm bảo an ninh và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường kiểm soát đối với các công ty ở Trung Quốc và các quốc gia khác sử dụng công ty con hoặc những chi nhánh nước ngoài khác để lách lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip và các hàng hóa, công nghệ khác.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 29/9 đã ban hành một quy định mới, mở rộng danh sách xuất khẩu bị hạn chế, được gọi là Danh sách Thực thể. Các công ty con do doanh nghiệp có tên trong danh sách nói trên sở hữu 50% cổ phần trở lên cũng sẽ tự động bị đưa vào danh sách.

Với quy định mới này, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu mới được bán hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này. Nói cách khác, động thái này tăng đáng kể số lượng công ty cần xin giấy phép để nhận hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ.

Vào thời điểm đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ quy định trên của Mỹ, cho rằng động thái này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, gây xáo trộn trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời làm suy yếu an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu./.