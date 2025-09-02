Thủ đô Hành chính Mới của Ai Cập đổi tên thành "Thủ đô Mới"

Thủ đô Mới của Ai Cập dự kiến đón tiếp tới 10 triệu cư dân, trở thành một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất khu vực. (Nguồn: Egypt Today)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 8/11, Công ty Thủ đô Hành chính Phát triển Đô thị (ACUD) ra thông báo cho biết Thủ đô Hành chính Mới của nước này đã được đổi tên thành "Thủ đô Mới" trong tất cả các thư từ và thông báo chính thức.

Thủ đô Mới của Ai Cập là thành phố thế hệ thứ tư, nằm cách Cairo 45km về phía Đông và do ACUD quản lý.

Với tổng diện tích khoảng 688km2, thành phố này lớn gấp 4 lần thủ đô Washington của Mỹ và lớn hơn cả một số quốc gia khác.

Thủ đô Mới là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ, đại sứ quán nước ngoài và tòa nhà quốc hội của Ai Cập, cùng với một khu thương mại trung tâm, các khu dân cư lớn, các trường đại học cũng như các địa điểm văn hóa và tôn giáo nổi tiếng như Nhà thờ Hồi giáo Misr và Nhà thờ Chính tòa Chúa Giáng sinh.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động đầy đủ, Thủ đô Mới dự kiến đón tiếp tới 10 triệu cư dân, trở thành một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất khu vực.

Năm 2015, Ai Cập bắt đầu khởi công dự án Thủ đô Hành chính Mới (NAC) theo sáng kiến của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi nhằm giảm tải cho thủ đô Cairo vốn đang quá đông đúc và hướng tới một trung tâm hành chính, kinh tế và công nghệ hiện đại của thế kỷ 21.

Thủ đô Mới nằm giữa tuyến đường nối Cairo và Kênh đào Suez. NAC dự kiến trở thành nơi làm việc của các cơ quan chính phủ, quốc hội, Dinh Tổng thống, cùng khoảng 10 triệu cư dân trong tương lai.

NAC là một trong những công trình hạ tầng quan trọng và tham vọng nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Điểm nhấn của NAC là khu trung tâm hành chính với các tòa nhà chính phủ hiện đại, tháp Iconic Tower - tòa nhà cao nhất châu Phi, cùng hệ thống giao thông thông minh sử dụng năng lượng xanh.

Ngoài ra, NAC còn bao gồm khu tài chính quốc tế, khu dân cư, trường học, bệnh viện, công viên và nhà hát lớn nhất Trung Đông. Dự án thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ai Cập trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, phân bố dân cư hợp lý và thu hút đầu tư quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của đất nước Kim tự tháp trong khu vực.

Tổng kinh phí của dự án khoảng 58 tỷ USD và phần lớn trong đó được huy động từ các nhà đầu tư Ai Cập cùng các tập đoàn xây dựng nhà nước, đặc biệt là ACUD - đơn vị chịu trách nhiệm chính về phát triển dự án.

Giai đoạn 1 của dự án, hiện đã hoàn thành phần lớn, chiếm khoảng 30 tỷ USD, tập trung vào khu hành chính trung tâm, tòa nhà chính phủ, các đại lộ, khu dân cư và tháp Iconic Tower.

Giai đoạn 2 và 3 sẽ mở rộng các khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại và hệ thống giao thông thông minh. Hai giai đoạn này dự kiến sẽ được hoàn tất trong giai đoạn năm 2030-2035./.