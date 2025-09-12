  • Huế ngày nay Online
Xung đột Hamas-Israel: gần 280.000 người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza

ClockChủ Nhật, 14/09/2025 09:31
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/9 cho biết có thêm hàng chục nghìn người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người rời đi trong vài tuần gần đây lên khoảng 280.000 người.

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trước khi Israel chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Hamas tại đây, dân số thành phố Gaza được ước tính vào khoảng một triệu người.

Trong tuần qua, IDF đã nhiều lần ban hành lệnh sơ tán toàn bộ thành phố Gaza, yêu cầu người dân lập tức di chuyển khỏi khu vực trước thềm chiến dịch quân sự. Người dân thường được hướng dẫn di chuyển về phía nam, tới các khu vực nhân đạo do Israel chỉ định trong Dải Gaza. Khác với những lần yêu cầu sơ tán trước thường chỉ giới hạn trong một số khu vực cụ thể hoặc dùng ngôn ngữ ám chỉ hành động quân sự sắp xảy ra, mệnh lệnh gần đây được đánh giá là có tính cấp bách rõ rệt hơn.

IDF cũng thông báo đã tiến hành không kích một tòa nhà cao tầng tại thành phố Gaza, địa điểm bị cáo buộc là được Hamas sử dụng làm cơ sở hạ tầng quân sự. Đầu tháng 9, quân đội Israel đã phá hủy 3 tòa nhà cao tầng sau khi cảnh báo người dân sơ tán khỏi khu vực xung quanh. IDF cho biết các tòa nhà này bị được các tay súng Hamas sử dụng làm trạm quan sát, theo dõi di chuyển của binh sĩ Israel, đồng thời có thể phục vụ cho việc lên kế hoạch hoặc chỉ huy các cuộc phục kích.

Tuy nhiên, ngoài mục đích quân sự, việc phá hủy các tòa nhà cũng được cho là nhằm thúc đẩy làn sóng người dân tiếp tục di tản về phía nam, giảm áp lực cho hoạt động quân sự của IDF tại khu vực phía bắc Dải Gaza.

