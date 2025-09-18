LHQ cảnh báo xung đột Hamas - Israel tiếp diễn gây thiệt hại nặng nề

Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

OCHA dẫn lời các cơ quan y tế Gaza cho biết Bệnh viện Nhi Rantisi ở thành phố Gaza đã nhiều lần bị trúng không kích trong đêm. Ít nhất 80 bệnh nhân tại cơ sở này, trong đó có 12 trẻ em và trẻ sơ sinh, đang được chăm sóc đặc biệt. Khoảng 50% số bệnh nhân và người chăm sóc buộc phải sơ tán để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) này, kể từ khi Israel nối lại chiến dịch quân sự vào tháng 3 vừa qua, 80 cơ sở y tế và trung tâm cung cấp dịch vụ ngoại trú về sức khỏe sinh sản đã bị ảnh hưởng, với 65 điểm ngừng hoạt động.

Tương tự, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết xung đột tại Gaza khiến nhiều thai phụ buộc phải sinh con trên đường phố, không có bệnh viện, bác sĩ hay nước sạch. Báo cáo cho thấy 23.000 thai phụ không được chăm sóc y tế và mỗi tuần có khoảng 15 trẻ sơ sinh ra đời nhưng thiếu sự hỗ trợ của các y bác sĩ.

Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục yêu cầu người dân thành phố Gaza sơ tán trong 48 giờ, tính từ ngày 17/9, và di chuyển về phía Nam theo hành lang tạm thời. OCHA cảnh báo việc hàng nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, đường sá tắc nghẽn, sang chấn tâm lý và thiếu thốn đủ bề sẽ gây ra thảm cảnh nhân đạo nguy hiểm. Hiện các đối tác nhân đạo của LHQ đang theo dõi hoạt động di chuyển của người dân ở Gaza và ghi nhận đã có gần 40.000 người di tản về phía Nam trong 2 ngày 15 và 16/9.

Tính từ giữa tháng 8 tới nay đã có khoảng 200.000 lượt người sơ tán, với nhiều phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi phải đi bộ hàng giờ.

Liên quan đến hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, công tác này vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giao tranh trên thực địa. OCHA kêu gọi các bên liên quan có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của dân thường.

Cũng trong ngày 17/9, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi và Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI đang ở thăm Cairo đã có cuộc họp kín, trong đó hai bên kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, trả tự do cho các con tin và không cản trở hoạt động phân phát hàng viện trợ nhân đạo. Hai bên cũng nhất trí cho rằng việc cưỡng ép người Palestine di dời đang làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn trong khu vực và kích hoạt làn sóng di cư trái phép sang châu Âu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand cho biết chính phủ nước này phản đối hoạt động quân sự mở rộng của Israel tại Dải Gaza. Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời bà Anand cho rằng tình hình mà người Palestine đang phải đối mặt trên thực địa là "không thể chấp nhận được" và rằng Canada đang hối thúc các bên đồng ý ngừng bắn ngay lập tức.

Bà Anand cũng cho biết Canada đã có những hành động của riêng mình liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Gaza như trừng phạt những người định cư Israel “cực đoan”, bao gồm cả các bộ trưởng nội các, và cung cấp 355 triệu USD viện trợ nhân đạo, mức đóng góp cao thứ ba trên thế giới. Bà Anand đưa ra tuyên bố trên trước khi đến thành phố New York (Mỹ) vào tuần tới để tham dự kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng LHQ.

Trước đó, Ủy ban Điều tra của LHQ ra phán quyết rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza và các quan chức cấp cao của nước này, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kích động những hành động trên.

Theo các nguồn tin, một số quốc gia - trong đó có Canada, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy - dự kiến sẽ tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ sắp tới. Tuy nhiên, bà Anand nói rõ điều kiện để Canada đưa ra tuyên bố trên là Hamas phải hạ vũ khí, thả các con tin và không tham gia vào Chính phủ Palestine trong tương lai. Ngoài ra còn có thêm một số điều kiện khác như Palestine phải tổ chức bầu cử vào năm tới và tiến hành một số cải cách về quản trị.

Chính quyền Palestine, hiện chỉ kiểm soát Bờ Tây, cam kết rằng một Nhà nước Palestine mới, nếu được công nhận, sẽ tôn trọng các điều kiện nói trên. Tuy nhiên, khu vực Gaza vẫn do lực lượng Hamas kiểm soát, cho dù lực lượng này đã bị suy yếu nhiều kể từ khi nổ ra xung đột với Israel từ tháng 10/2023.