900.000 dữ liệu khách hàng bị xâm phạm tại Australia

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Ông Frank Calabria, Giám đốc điều hành của Origin Energy, công bố với báo chí rằng công ty đã hoàn thành giai đoạn đầu của cuộc điều tra về sự cố an ninh và khẳng định thông tin của khoảng 900.000 khách hàng hiện tại và trước đây đã bị truy cập.

Ông Frank Calabria cho biết Origin Energy đang hợp tác với các chuyên gia an ninh mạng, cánh sát điều tra và các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề và bảo đảm tình huống đã được kiếm soát hoàn toàn.

Trước đó, ngày 22/7, công ty Origin Energy đã phát đi thông báo đang điều tra một vụ xâm phạm an ninh tiềm tàng, và một ngày sau đó đã xác nhận đã có sự truy cập và rò rỉ trái phép dữ liệu của một số khách hàng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và một phần thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng.

Ngày 28/7, doanh nghiệp bán lẻ điện cho biết các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt về nhận dạng và an ninh mạng đã được cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng nên thận trọng với các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn lạ.

Công ty Origin Energy cung cấp điện, khí đốt và internet cho khoảng 4,8 triệu khách hàng tại Australia.

Tính đến sáng 28/7, giá cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Australia (ASX) đã giảm 6,3% kể từ đầu tháng 7, xuống còn 10,38 đô la Australia, tương đương 7,25 USD.

https://nhandan.vn/900000-du-lieu-khach-hang-bi-xam-pham-tai-australia-post978327.html