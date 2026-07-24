  • Huế ngày nay Online
Thế giới

900.000 dữ liệu khách hàng bị xâm phạm tại Australia

ClockThứ Ba, 28/07/2026 14:50
Ngày 28/7, doanh nghiệp bán lẻ điện lớn nhất Australia Origin Energy cho biết: Dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng đã bị xâm phạm trong một vụ tấn công an ninh mạng vào hồi đầu tháng 7.

Giải mã Cape VerdeCảnh báo rủi ro AI gia tăngCục Khí tượng Australia cánh báo nguy cơ tác động mạnh mẽ từ hiện tượng El Nino

Ảnh minh họa có sử dụng AI. 

Ông Frank Calabria, Giám đốc điều hành của Origin Energy, công bố với báo chí rằng công ty đã hoàn thành giai đoạn đầu của cuộc điều tra về sự cố an ninh và khẳng định thông tin của khoảng 900.000 khách hàng hiện tại và trước đây đã bị truy cập.

Ông Frank Calabria cho biết Origin Energy đang hợp tác với các chuyên gia an ninh mạng, cánh sát điều tra và các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề và bảo đảm tình huống đã được kiếm soát hoàn toàn.

Trước đó, ngày 22/7, công ty Origin Energy đã phát đi thông báo đang điều tra một vụ xâm phạm an ninh tiềm tàng, và một ngày sau đó đã xác nhận đã có sự truy cập và rò rỉ trái phép dữ liệu của một số khách hàng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và một phần thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng.

Ngày 28/7, doanh nghiệp bán lẻ điện cho biết các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt về nhận dạng và an ninh mạng đã được cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng nên thận trọng với các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn lạ.

Công ty Origin Energy cung cấp điện, khí đốt và internet cho khoảng 4,8 triệu khách hàng tại Australia.

Tính đến sáng 28/7, giá cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Australia (ASX) đã giảm 6,3% kể từ đầu tháng 7, xuống còn 10,38 đô la Australia, tương đương 7,25 USD.

https://nhandan.vn/900000-du-lieu-khach-hang-bi-xam-pham-tai-australia-post978327.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: dữ liệukhách hàngxâm phạmAustralia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Không chỉ là món ăn, Bingsu đang trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng

Từ món tráng miệng phong cách Hàn Quốc, Bingsu đang dần trở thành điểm nhấn trong thực đơn của nhiều quán cà phê và trà sữa. Lớp tuyết mịn, hình thức bắt mắt và khả năng kết hợp nhiều loại topping giúp món ăn vừa tạo trải nghiệm mới cho khách hàng, vừa mở thêm cơ hội gia tăng giá trị cho quán.

Không chỉ là món ăn, Bingsu đang trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng
Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế, thúc đẩy chuyển đổi số

UBND TP. Huế vừa ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, góp phần xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế, thúc đẩy chuyển đổi số
Bảng D World Cup 2026
"Ngựa ô" Nam Mỹ

Cũng như bảng B, khoảng cách giữa các đội ở bảng D, gồm: Mỹ, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia được đánh giá khá cân bằng. Nhưng chính điều này lại đem đến sự khó lường khi mà những bất ngờ tại World Cup thường xuất hiện ở những bảng đấu cân bằng. Năm 2018 là Hàn Quốc, năm 2022 là Nhật Bản, còn tại World Cup 2026, có thể đó là Paraguay…

Ngựa ô Nam Mỹ
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Dự kiến cơ sở dữ liệu quốc gia được vận hành trong tháng 12/2026, duy trì, hoàn thiện trong các năm tiếp theo.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top