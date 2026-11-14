Doanh nghiệp, HTX đầu tư nâng cấp thương hiệu sản phẩm.

Thay đổi tư duy sản xuất

Hơn 15 năm gắn bó với nghề chế biến hải sản ở vùng biển Thuận An, bà Nguyễn Thị Kim Điền đã đưa các sản phẩm mắm, hải sản khô đến với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành. Dù có thị trường tiêu thụ, bà vẫn trăn trở với việc xây dựng thương hiệu để những sản phẩm quen thuộc của quê mình có thể hiện diện tại các cửa hàng, siêu thị và hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc.

Mong muốn ấy cũng là điều nhiều hộ làm nghề chế biến hải sản ở Thuận An đang hướng đến khi tham gia Hợp tác xã (HTX) Chế biến thủy sản Thuận An. Từ việc mỗi hộ tự tổ chức sản xuất, tìm kiếm khách hàng, các thành viên bắt đầu liên kết, đầu tư máy móc, cải thiện điều kiện chế biến và xây dựng phương án phát triển sản phẩm. HTX cũng đầu tư chuẩn hóa bao bì, nhãn mác hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP. Các mặt hàng hải sản khô được chú trọng hoàn thiện hồ sơ chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Theo bà Điền, khó khăn lớn hiện nay là nguồn lực đầu tư để nâng cấp mẫu mã và hoàn thiện các điều kiện chứng minh chất lượng sản phẩm. Bởi muốn mở rộng thị trường, các hộ sản xuất không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải đáp ứng những yêu cầu về tiêu chuẩn, quy cách đóng gói và khả năng cung ứng.

Với HTX mới hình thành, việc tổ chức được nguồn hàng ổn định cũng là thách thức lớn. Nguyên liệu thủy sản phụ thuộc mùa vụ, được thu mua từ nhiều hộ khai thác, trong khi quy mô và điều kiện chế biến giữa các thành viên chưa đồng đều. Để tiếp cận những đơn hàng lớn hơn, HTX phải thống nhất quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và phân công khả năng cung ứng giữa các hộ. Sự liên kết vì thế không chỉ dừng ở việc tập hợp các hộ làm nghề, mà đòi hỏi phương thức tổ chức sản xuất phù hợp. Khi có chung quy trình kiểm soát chất lượng, định hướng xây dựng thương hiệu và phương án tiêu thụ, các thành viên mới có điều kiện phát triển sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của những thị trường rộng hơn.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương được tổ chức.

Tại HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận, việc chuẩn hóa sản phẩm được các thành viên quan tâm triển khai. Nước mắm của cơ sở dần có thêm cơ hội tiếp cận các cửa hàng OCOP, siêu thị và khách hàng ngoài địa phương. Ông Trần Quốc Tín, thành viên HTX cho biết, quá trình chuẩn hóa sản phẩm đòi hỏi các cơ sở phải đầu tư khá nhiều kinh phí. Đây là những khoản chi phí đáng kể đối với các hộ sản xuất nhỏ. Để mở rộng thị trường, các cơ sở chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, bảo đảm chất lượng và khả năng giao hàng. HTX đang hoàn thiện cơ chế giám sát quy trình chung giữa các thành viên, nhất là khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng chai, kết hợp rà soát từng lô hàng, ghi chép nguồn gốc nguyên liệu và thống nhất quy cách đóng gói nhằm mở đường cho các sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại.

Tại Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026, vấn đề đưa đặc sản địa phương vào hệ thống Aeon Mall cũng được ông Okada Masaki, Tổng Quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đặt ra. Ông Okada Masaki cho rằng, sản phẩm của doanh nghiệp Huế hiện diện còn hạn chế trong hệ thống này. Ông cũng đề nghị thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thêm cơ hội để hàng hóa địa phương tiếp cận các kênh phân phối của Aeon Mall.

Ý kiến này gợi ra một vấn đề đáng quan tâm. Huế có nhiều sản phẩm đặc trưng, có trung tâm thương mại lớn ngay trên địa bàn, song việc đưa hàng hóa địa phương vào những hệ thống phân phối hiện đại vẫn còn hạn chế. Khoảng cách từ cơ sở sản xuất đến quầy hàng không chỉ nằm ở cơ hội gặp gỡ nhà phân phối, mà còn ở khả năng đáp ứng các điều kiện về chất lượng, hồ sơ sản phẩm, giá bán và nguồn cung.

Để xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu

Cùng với những điều chỉnh trong tư duy sản xuất của người dân, doanh nghiệp, các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng hình thức kết nối trực tiếp giữa các cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối cũng được thành phố quan tâm. Tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026, bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp (nay là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế) còn tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp và đơn vị phân phối trong, ngoài địa phương.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương được tổ chức.

Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm với kết nối cung cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị trường. Tại đây, các cơ sở có thể giới thiệu sản phẩm, trao đổi với nhà phân phối về tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, giá bán và khả năng cung ứng. Những phản hồi từ người mua cũng giúp cơ sở nhận diện các điểm cần điều chỉnh trước khi tiếp cận thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, sự quan tâm của một nhà phân phối tại hội chợ chưa đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ có mặt trên quầy hàng. Sau những cuộc gặp gỡ ban đầu, các cơ sở còn phải hoàn thiện những yêu cầu cụ thể, từ hồ sơ pháp lý, chứng nhận chất lượng đến kế hoạch giao hàng. Với những hộ sản xuất nhỏ, quá trình này thường cần thêm thời gian, nguồn vốn và sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đây cũng là một trong những nội dung được thành phố chú trọng trong Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2030. Theo chương trình này, thành phố định hướng đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tham gia hội chợ, mở rộng thị trường nội địa và phát triển thương mại điện tử. Đồng thời, quan tâm xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương và tăng khả năng tham gia các kênh phân phối hiện đại.

Theo ông Hồ Đăng Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngoài các hoạt động xúc tiến thương mại, thành phố đang hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện chất lượng, bao bì, thực hiện các thủ tục chứng nhận, tham gia chương trình OCOP và mở rộng tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử. Những hoạt động này góp phần tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất, nhất là khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương được tổ chức.

Thực tế hiện nay cho thấy, công tác xúc tiến thương mại cần được hỗ trợ xuyên suốt từ khâu chuẩn bị sản phẩm đến kết nối và phát triển thị trường. Đối với những mặt hàng đã được nhà phân phối quan tâm, cơ quan chuyên môn cần tiếp tục hỗ trợ cơ sở hoàn thiện các điều kiện còn thiếu, hướng dẫn thủ tục chất lượng và tổ chức nguồn hàng phù hợp. Với những HTX mới thành lập, việc tìm kiếm đầu ra cần gắn với nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu chung.

Hiệu quả xúc tiến thương mại không chỉ thể hiện qua số lượng hội chợ, cuộc kết nối hay sản phẩm được giới thiệu, mà còn ở khả năng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối và duy trì tiêu thụ sau kết nối. Khi những yêu cầu của nhà bán lẻ được chuyển thành công việc cụ thể để cơ sở sản xuất hoàn thiện, các hoạt động xúc tiến mới có điều kiện mang lại những đơn hàng thường xuyên, giúp đặc sản Huế mở rộng thị trường một cách ổn định.