Ngành xây dựng phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 12,5 - 13,5%

Lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Xây dựng

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt 11,92%, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 13.219,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 66%; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội; triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm; đã kịp thời xử lý, khắc phục các công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng do mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn; tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, tỷ lệ hoàn thành chương trình công tác của ngành xây dựng đạt 76,5% còn khá thấp. Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cũng chỉ 52%. Xếp hạng công tác cải cách hành chính của sở năm 2025 vẫn chưa như kỳ vọng… Đây là những tồn tại cần nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị, năm 2026, ngành xây dựng tập trung các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt từ 12,5 - 13,5%. Ngành xây dựng cần tập trung rà soát, có các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Cần chủ động, phối hợp với UBND các xã, phường để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Năm 2026, ngành xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ngoài ra, cần phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính đối với hồ sơ các dự án trọng điểm, có tính cấp bách của thành phố và đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trương ương để kịp thời giải ngân theo quy định. Tham mưu UBND thành phố kế hoạch triển khai và giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng đề nghị ngành xây dựng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tiếp tục số hóa quy trình giải quyết các thủ tục nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng đô thị di sản Huế thông minh, hiện đại.