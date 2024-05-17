Một nhà thầu xin giãn tiến độ do giá vật liệu tăng

Công ty cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế xin tạm dừng thi công công trình ở gói thầu số 4

Trước đó, vào ngày 8/4, Công ty này có văn bản gửi Sở Xây dựng xin tạm dừng thi công dự án do tình trạng bất khả kháng trong thi công đối với gói thầu nói trên.

Công văn cho biết, theo tiến độ đã ký kết ở phụ lục hợp đồng ngày 3/2, thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 30/8 tới (chưa tính thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng), đến nay nhà thầu đã triển khai được 63% giá trị toàn bộ công trình.

Trong thời gian từ ngày 28/2 đến nay, tình hình các loại nguyên vật liệu xây dựng được thống kê gồm 10 loại như nhựa đường, cấp phối đá dăm, các loại đá xây dựng, cát, ống cống ly tâm... tăng từ 11 - 165% so với giá hợp đồng ký kết, vượt ngoài khả năng kiểm soát và dự liệu trong hồ sơ dự thầu cũng như hợp đồng đã ký.

Đây là yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà thầu. Vì vậy, nhà thầu đề nghị Sở Xây dựng xem xét cho phép cho doanh nghiệp được tạm dừng thi công gói thầu số 4 để chờ giá vật liệu hạ nhiệt; xem xét điều chỉnh tiến độ; chấp thuận thay đổi, điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng.

Ông Bùi Minh Quốc Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết, trong khi đợi ý kiến của cơ quan chức năng về việc xin giãn tiến độ công trình, nhà thầu vẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT và thi công trên công trường. Thực trạng này đang là khó khăn chung của các nhà thầu thi công trên địa bàn. Do vậy, các doanh nghiệp đề xuất các sở, ngành của thành phố cần sớm có giải pháp phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu trong giai đoạn hiện nay.