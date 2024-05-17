  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/04/2026 12:57

Một nhà thầu xin giãn tiến độ do giá vật liệu tăng

HNN.VN - Ngày 21/4, ông Bùi Minh Quốc Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang triển khai thi công gói thầu số 4 nhằm sửa chữa một số hư hỏng tại Quốc lộ 49B trong khi đợi ý kiến của cơ quan chức năng về việc xin tạm dừng thi công để giãn tiến độ.

 Công ty cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế xin tạm dừng thi công công trình ở gói thầu số 4

Trước đó, vào ngày 8/4, Công ty này có văn bản gửi Sở Xây dựng xin tạm dừng thi công dự án do tình trạng bất khả kháng trong thi công đối với gói thầu nói trên.

Công văn cho biết, theo tiến độ đã ký kết ở phụ lục hợp đồng ngày 3/2, thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 30/8 tới (chưa tính thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng), đến nay nhà thầu đã triển khai được 63% giá trị toàn bộ công trình.

Trong thời gian từ ngày 28/2 đến nay, tình hình các loại nguyên vật liệu xây dựng được thống kê gồm 10 loại như nhựa đường, cấp phối đá dăm, các loại đá xây dựng, cát, ống cống ly tâm... tăng từ 11 - 165% so với giá hợp đồng ký kết, vượt ngoài khả năng kiểm soát và dự liệu trong hồ sơ dự thầu cũng như hợp đồng đã ký.

Đây là yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà thầu. Vì vậy, nhà thầu đề nghị Sở Xây dựng xem xét cho phép cho doanh nghiệp được tạm dừng thi công gói thầu số 4 để chờ giá vật liệu hạ nhiệt; xem xét điều chỉnh tiến độ; chấp thuận thay đổi, điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng.

Ông Bùi Minh Quốc Khương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết, trong khi đợi ý kiến của cơ quan chức năng về việc xin giãn tiến độ công trình, nhà thầu vẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT và thi công trên công trường. Thực trạng này đang là khó khăn chung của các nhà thầu thi công trên địa bàn. Do vậy, các doanh nghiệp đề xuất các sở, ngành của thành phố cần sớm có giải pháp phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
nhà thầuđường bộ 1giãn tiến độdừng thi công
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà thầu xin trả lại hạng mục chưa thi công vì không có mặt bằng

Nhà thầu thi công gói thầu số 28 thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - DA thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA đô thị xanh), xin trả lại các hạng mục chưa thi công và hỗ trợ một phần chi phí do thời gian giải phóng mặt bằng (GPMB) kéo dài làm thay đổi kế hoạch vật tư thiết bị, giá thành lúc dự thầu.

Công bố giá vật liệu xây dựng - nhiều doanh nghiệp, nhà thầu lao đao

Công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) để làm cơ sở ký hợp đồng, thanh quyết toán ở các công trình sử dụng vốn Nhà nước so với thực tế hiện nay chỉ dao động bằng một nửa. Với mức giá công bố như vậy đang khiến nhiều doanh nghiệp (DN), nhà thầu rơi vào cảnh lao đao.

Quý I/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2023 còn thấp, với 73.192,092 tỷ đồng, chỉ đạt 9,69% kế hoạch, thấp hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 10,35% và cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (11,88%).

Không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án

Tại buổi kiểm tra tiến độ các Dự án (DA) tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh và cầu qua cửa Thuận An, DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương chiều 13/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với UBND TP. Huế đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để không làm ảnh hưởng đến tiến độ.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top