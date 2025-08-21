  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 22/09/2025 15:10

Hàng không Việt Nam tăng trưởng hai con số, vận chuyển hơn 64 triệu hành khách

Lượng hành khách nội địa và quốc tế đi lại bằng hàng không tại Việt Nam đều có sự tăng trưởng nhanh chóng và là tiền đề để kích cầu du lịch, dịch vụ.

Huy động nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực hàng khôngPhát triển ngành hàng không đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

 Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 (từ ngày 15/12/2024-15/9/2025), tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng hàng hóa đạt hơn 1 triệu tấn, tăng gần 19%.

Trong đó, vận chuyển quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 35 triệu hành khách (tăng hơn 13%) và hơn 946.000 tấn hàng hóa (tăng gần 23%). Vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách (tăng hơn 7%) và hơn 169.000 tấn hàng hóa (tăng 0,2%).

Các hãng hàng không Việt Nam đã “cõng” được gần 44 triệu hành khách (tăng hơn 8%), trong đó nội địa đạt 29 triệu hành khách và quốc tế gần 15 triệu hành khách.

Nhằm duy trì ổn định và tạo đà phát triển thị trường hàng không cho những tháng cuối năm nay, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục sẽ hỗ trợ các hãng hàng không nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay, tăng cung ứng trên các đường bay để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục điều phối, phân bổ giờ cất, hạ cánh hợp lý tại các cảng hàng không, phối hợp với nhà chức trách hàng không nước ngoài để mở rộng hoạt động quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo thị trường làm cơ sở tham mưu chính sách./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
hàng không Việt Namtăng trưởng hai con sốvận chuyểnhành khách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cấp Quốc lộ 49F để phục vụ vận chuyển hàng hóa

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49F để vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào về các cảng biển Huế là hết sức cần thiết. Vì vậy, thành phố đề xuất Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện dự án nâng cấp 70km tuyến đường này.

Nâng cấp Quốc lộ 49F để phục vụ vận chuyển hàng hóa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Vận chuyển hàng hóa tại Huế: Á Châu mang đến giải pháp logistics toàn diện

Trong bối cảnh thương mại phát triển mạnh mẽ tại miền Trung, nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Huế đi và đến Huế ngày càng gia tăng. Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Á Châu tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu vận tải của doanh nghiệp và người dân tại cố đô.

Vận chuyển hàng hóa tại Huế Á Châu mang đến giải pháp logistics toàn diện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top