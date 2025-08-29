Việt Nam và Liên hợp quốc định hướng chiến lược cho giai đoạn hợp tác sắp tới

Phiên họp thường niên Ban Chỉ đạo chung hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc năm 2025. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Chính phủ Việt Nam luôn coi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, đặc biệt là ODA không hoàn lại, là nguồn lực quan trọng để thu hút đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội trọng điểm, có sức lan tỏa cao và tác động bền vững đến toàn bộ nền kinh tế.

Việc tận dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế này không chỉ giúp Việt Nam bổ sung vốn cho phát triển mà còn là cách để kết nối tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng.

"Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc để xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai các dự án, bảo đảm Chương trình hợp tác 2022-2026 kết thúc thành công, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2027-2031," Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Mới đây, Ban Chỉ đạo chung hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc năm 2025 đã tổ chức phiên họp thường niên. Đây là sự kiện thường niên để rà soát lại tiến trình hợp tác đã diễn ra trong những năm qua và là diễn đàn quan trọng để xác định những định hướng chiến lược cho giai đoạn sắp tới, trong bối cảnh cả Việt Nam và Liên hợp quốc đều đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển mới.

Phiên họp tập trung vào hai trọng tâm lớn là đánh giá kết quả huy động và sử dụng vốn ODA trong giai đoạn hợp tác 2022-2026; đồng thời thảo luận, xác định lộ trình xây dựng Chiến lược hợp tác giai đoạn 2027-2031.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Có thể nói, đây là hai vấn đề then chốt, vừa mang tính tổng kết vừa mang tính mở đường, giúp hai bên có cái nhìn đầy đủ hơn về kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đặc biệt là những định hướng chiến lược trong tương lai.

Bà Michaela Bauer, đồng Chủ tịch của Nhóm Chương trình & Quản lý (PMT) Liên hợp quốc, Phó Trưởng Đại diện UNICEF cho biết trong năm 2024, chương trình đã đạt được 6 kết quả chung đáng chú ý là thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng; hỗ trợ tăng tốc Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); tăng cường ứng phó với tình trạng khẩn cấp và khả năng chống chịu thiên tai; thúc đẩy quan hệ đối tác và xúc tác tài chính; tận dụng sự đổi mới; tăng cường bình đẳng giới và phòng ngừa bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục.

Ngoài ra, chương trình cũng đã vận động Chính phủ đơn giản hóa quy định về quản lý viện trợ phát triển chính thức ODA thông qua việc phối hợp góp ý sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản dưới luật nhằm phản ánh tính chất đặc thù của ODA hỗ trợ kỹ thuật do Liên hợp quốc cung cấp.

Các kế hoạch làm việc chung và đóng góp của Liên hợp quốc được cập nhật thường xuyên, công khai. Đánh giá khung hợp tác, phân tích quốc gia và xây dựng khung hợp tác mới.

Bà Michaela Bauer cũng đã chỉ ra những thách thức trong nước, thách thức toàn cầu và thách thức trong hệ thống Liên hợp quốc và các cơ hội.

Hoạt động ưu tiên giai đoạn 2025-2026 là hỗ trợ mục tiêu đến 2045 của Việt Nam, thúc đẩy những lĩnh vực chuyển đổi then chốt trong thực hiện SDGs, đổi mới tài chính cho SDGs, củng cố quan hệ hợp tác phù hợp với cải cách hành chính, tái cơ cấu,… vận dụng cải cách của Liên hợp quốc để xây dựng hệ thống Liên hợp quốc linh hoạt hơn, tích hợp các cam kết toàn cầu từ Văn kiện về Tương lai vào chương trình phát triển của Việt Nam, xây dựng Khung hợp tác 2027-2031 dựa trên bằng chứng, bài học kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, đồng hành cùng lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Về trình xây dựng Khung hợp tác 2027-2031, ông Shin Umezu, Trưởng Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc cho biết sẽ được chia thành các mốc thời gian để triển khai các hoạt động chính từ nay đến tháng 9/2026. Ngoài ra, ông Shin Umezu cũng cập nhật xây dựng Phân tích quốc gia (CA), bao gồm kết quả tham vấn.

Đối với mục tiêu định hướng của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam, ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước cho biết mục tiêu Chiến lược đặt ra đến năm 2030: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam cần đạt tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu bình quân đạt 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong tiến trình xây dựng Khung hợp tác 2027-2031, ông Shin Umezu, Trưởng Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc cho biết Kế hoạch sẽ được chia thành các mốc cụ thể, gắn với quá trình tham vấn rộng rãi và phân tích quốc gia.

Hội thảo đa bên vào tháng 9/2025 sẽ là điểm khởi đầu, mở ra một quá trình đối thoại chính sách dài hạn, nhằm đảm bảo khung hợp tác mới vừa bám sát thực tiễn Việt Nam vừa phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn này. Đây là mục tiêu rất tham vọng, song cũng hoàn toàn phù hợp với khát vọng phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Để đạt được điều đó, sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định: hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát nợ công; cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, năng lượng và hạ tầng số; phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Nhìn tổng thể, sáu nhóm giải pháp này không chỉ phản ánh khát vọng phát triển, mà còn cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu phát triển trong nước với hợp tác quốc tế. Bởi lẽ, để thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, Việt Nam cần huy động nguồn vốn lớn và ODA cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Liên hợp quốc chính là một trong những nguồn lực quan trọng.

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Việt Nam cần sự hợp tác về công nghệ, tri thức và quản trị từ các tổ chức quốc tế.

Để nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy công bằng xã hội, Việt Nam cần tiếp tục gắn kết với các chương trình hỗ trợ nhân đạo và phát triển bền vững toàn cầu.

Cùng với quan điểm trên là hệ thống pháp luật Việt Nam đang dần được hoàn thiện để thích ứng với giai đoạn phát triển mới. Những sửa đổi gần đây trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và Luật Quản lý công sản không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn phản ánh sự quyết tâm của Chính phủ trong việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các cơ quan quản lý và các địa phương, qua đó giúp việc sử dụng vốn ODA trở nên linh hoạt, minh bạch và hiệu quả.

"Trong thời gian tới, các cơ quan chủ quản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Liên hợp quốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, khẩn trương phê duyệt và triển khai các dự án," Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị./.