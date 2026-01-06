Trào lưu săn lì xì của Bia Saigon phủ sóng mọi nơi: Niềm vui "tỏa Tết lớn" được hiện thực hóa theo cách cực độc đáo

Rủ nhau săn lì xì đầu năm

Những ngày đầu năm mới là thời điểm người Việt thường có thói quen sắm sửa những vật dụng biểu trưng cho sự may mắn như một cách "manifest" (thu hút) những điều tốt đẹp cho cả năm. Màu đỏ của sự thịnh vượng, màu vàng của tài lộc luôn là những gam màu chủ đạo trong giỏ hàng Tết của các bà nội trợ hay giới trẻ hiện đại.

Tại một siêu thị lớn ở Nghệ An, chị Minh Anh (34 tuổi, nhân viên văn phòng) đang tỉ mỉ chọn lựa những thùng bia cho dịp tất niên. Chị chia sẻ: "Tết nào nhà mình cũng ưu tiên mua đồ màu đỏ để lấy hên. Thấy thùng Bia Saigon Lager năm nay thiết kế đẹp, màu xanh đỏ hài hòa rất đúng ý mình, lại nghe nói bên trong còn có thẻ cào trúng thưởng lớn nên mình mua luôn 3 thùng. Vừa có bia ngon đãi khách, vừa có cơ hội rước lộc thì còn gì bằng".

Không chỉ chị Minh Anh, trào lưu "săn lùng" các bộ lon giới hạn của Bia Saigon Lager đang nóng lên từng ngày. Điểm nhấn khiến bộ sưu tập này trở thành "hàng hot" nằm ở giao diện "đậm sắc Tết" với mỗi lon bia đại diện cho một lời mời thân tình như “Kính một ly”, “Hát một bài”... Bên cạnh đó, mỗi thùng bia còn ẩn chứa những chiếc thẻ cào may mắn, được cộng đồng gọi vui là "lì xì từ Bia Saigon".

Cơ cấu giải thưởng cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho trào lưu “săn lì xì” nhờ hàng ngàn thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng tiền mặt trị giá lên đến 20 triệu đồng. Với nhiều người, việc trúng giải không chỉ mang giá trị vật chất mà còn như một 'tín hiệu' may mắn gõ cửa ngay thềm năm mới.

Anh Quốc Đạt (27 tuổi, kỹ sư xây dựng), người vừa may mắn trúng thẻ cào từ Bia Saigon, hào hứng kể: "Hôm đó nhóm mình mua bia về liên hoan tất niên công ty. Lúc cào thẻ, mình chỉ nghĩ cho vui thôi, ai ngờ trúng thẻ cào thật. Đồng nghiệp còn có bảo này là “lì xì'” báo hiệu năm mới may mắn nữa (cười)”.

Nếu như tại các điểm bán, không khí "săn lì xì" diễn ra tấp nập thì trên mặt trận trực tuyến, trào lưu này cũng sôi động không kém. Thông điệp "Tỏa tết lớn" của Bia Saigon nhanh chóng chạm đến cộng đồng, đặc biệt là khi có sự hưởng ứng nhiệt tình của các KOLs và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Những cái tên quen thuộc như My Tạo, Khánh Vân (Mắt Biếc) hay Rảnh Thị,... đã không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc "khui bia đón lì xì" đầy thú vị của mình. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự thích thú với bao bì mới, các KOLs còn bật mí thêm một "bí kíp" khác để nhận lì xì may mắn từ Bia Saigon - đó chính là tham gia hoạt động trực tuyến "Tạo lời mời, tỏa Tết lớn" trên nền tảng Zalo.

Cụ thể, người dùng chỉ cần truy cập vào trang Zalo OA của Bia Saigon, đăng tải ảnh cá nhân, công nghệ AI sẽ tạo hình ảnh người chơi với bộ áo dài Tết và lời mời như ý. Đặc biệt, những lời mời đều được lấy cảm hứng từ bộ 8 lon Bia Saigon Lager phiên bản giới hạn. Sau khi tạo xong, người chơi chia sẻ lời mời này đến bạn bè, người thân để cùng nhau lan tỏa không khí Tết.

Bạn Hoàng Yến (22 tuổi, Huế) chia sẻ: "Lướt TikTok thấy chị Khánh Vân review cách tạo lời mời trên Zalo của Bia Saigon hay quá nên mình thử luôn. Bất ngờ là có ngay tấm hình mặc áo dài đỏ siêu xinh để đăng mạng xã hội. Nghe đâu còn có cơ hội trúng iPhone 17 Pro nữa. Mình đã rủ cả nhóm bạn thân cùng chơi, đứa nào cũng hào hứng.”

Anh Tuấn Hưng (40 tuổi, Quảng Bình) nhận xét: “Mình đi làm ăn xa nhà, gửi tấm thiệp tạo từ chương trình cho bố mẹ ở quê, ông bà thích lắm vì có lời mời ý nghĩa. Nhờ cách chơi đơn giản mà mới đây mẹ mình cũng tham gia luôn, còn đăng lên facebook khoe cho bạn bè.”

Từ trực tuyến đến thực tế, Bia Saigon đang từng bước hiện thực hóa thông điệp gắn kết cộng đồng cùng nhau "tỏa Tết lớn". Niềm vui khi trúng giải chỉ là sự khởi đầu, chính những khoảnh khắc sẻ chia, những nụ cười khi cùng nhau "săn lì xì" mới là cách “tỏa Tết lớn” ý nghĩa nhất.

