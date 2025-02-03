Bia Saigon gây bất ngờ khi tung hàng triệu "lì xì" cho người dùng: Tỏa Tết lớn chính là đây!

Muôn kiểu “Tết lớn” cùng bia Saigon

Những ngày cuối năm cận kề cũng là lúc câu chuyện về "Tết" trở thành chủ đề rôm rả trong mỗi nếp nhà. Sau một năm dài nỗ lực làm việc, đối mặt với không ít khó khăn chung của thị trường, mỗi người đều mang trong mình một ước muốn giản dị, đó là có thể tạm gác lại những lo toan cũ để mở lòng đón một “Tết lớn".

Với nhiều người, không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy, “Tết lớn” thực sự hiện diện trong tinh thần, sự gắn kết và niềm hy vọng vào năm mới hanh thông. Anh Hùng (Huế), một người làm ăn xa quê chia sẻ: "Cả năm bôn ba vất vả ở miền Nam, cái “Tết lớn” nhất với tôi là được về quê. Thấy anh em hàng xóm í ới gọi nhau sang làm lon bia tất niên, thế là đủ đầy.”

Chị Mai (Quảng Ngãi) một tiểu thương buôn bán hải sản lại có định nghĩa khác về niềm vui ngày Tết. "Năm nay buôn bán chậm hơn mọi năm, nhưng Tết đến thì vẫn phải rộn ràng. Khách đến nhà chúc Tết, mình mời được lon bia ngon, cười nói rôm rả cho cả năm buôn may bán đắt. Chỉ cần mọi người vui vẻ, hòa thuận thì Tết tự nhiên sẽ to", chị Mai bộc bạch.

Trong khi đó, chú Ba (Đồng Tháp), một nông dân phấn khởi sau vụ lúa Đông Xuân chia sẻ: "Miền Tây mình sống phóng khoáng quen rồi. Năm nào lúa trúng, bia ngon thì năm đó ăn Tết lớn. Quan trọng là cái tình, cái nghĩa anh em dành cho nhau dịp đầu năm mới".

Có thể thấy, dù ở vùng miền nào, “mẫu số chung" của người Việt về một cái Tết trọn vẹn chính là sự gắn kết. Thấu hiểu sâu sắc giá trị văn hóa này, Bia Saigon năm nay không chỉ mang đến hương vị bia quen thuộc mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa qua bộ sưu tập giới hạn "Một lời mời - Tỏa Tết lớn". Mỗi thùng bia, mỗi lon bia hiện diện trên bàn tiệc không chỉ là thức uống khai vị, mà còn đại diện cho một lời mời chân tình: mời về nhà, mời chung vui, mời kết giao. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là sợi dây vô hình thắt chặt tình thân, mang lại giá trị tinh thần gắn kết to lớn trong dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

“Tỏa Tết lớn” đến với mọi nhà

Không dừng lại đó, Bia Saigon còn tung ra chương trình khuyến mại - "Đón triệu lì xì, tỏa Tết lớn" như món quà tri ân ý nghĩa gửi đến người dùng và cùng lan tỏa tinh thần gắn kết đến mọi nhà. Theo đó, bên trong mỗi thùng bia thuộc bộ sưu tập giới hạn “Một lời mời - Tỏa Tết lớn” sẽ có một thẻ cào may mắn. Người dùng chỉ cần cào lớp phủ bạc là cơ hội trúng những giải thưởng vô cùng hấp dẫn với giải Nhất trị giá lên đến 20 triệu đồng cùng hàng triệu quà tặng thẻ cào điện thoại.

Thời gian đổi thưởng kéo dài từ ngày 15/11/2025 đến hết ngày 25/2/2026, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân vui chơi, nhận thưởng xuyên suốt mùa Tết. Với nhiều người lao động, những giải thưởng từ bia Saigon còn mang giá trị thực tiễn giúp họ sắm sửa, trang hoàng nhà cửa trong những ngày đầu năm mới.

Một khách hàng tại Gia Lai chia sẻ vui: "Tết nhất khách khứa đến nhà đông, mua vài thùng bia ở nhà để chào khách cho tươm tất. Bia Saigon vừa bắt mắt vừa có cơ hội trúng lớn thì ngại gì không thử. Biết đâu Thần Tài gõ cửa xem như đón lộc phát, càng thêm xôm.”

Chương trình được áp dụng rộng rãi tại nhiều tỉnh thành, từ Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế) dọc xuống Duyên hải Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa), Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) cho đến miền Đông và Tây Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang...).

Việc sở hữu những thùng bia Saigon Lager phiên bản Tết lúc này không chỉ để thưởng thức hương vị bia đậm đà, sảng khoái trứ danh mà còn là cách để mỗi người "thử vận may", đón lộc đầu năm. Những bao “lì xì” giá trị từ bia Saigon như một lời chúc thiết thực nhất cho một năm mới Bính Ngọ tài lộc hanh thông, vạn sự như ý và quan trọng nhất là một cái Tết gắn kết, sẻ chia đúng nghĩa "Tỏa Tết lớn".

Người dùng có thể tìm mua bia Saigon Lager phiên bản Tết tại các đại lý, tạp hóa và siêu thị trên địa bàn áp dụng khuyến mại ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội trở thành chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn.