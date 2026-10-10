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ClockChủ Nhật, 11/10/2026 10:08

Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 10,2% về giá trị so cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy xuất khẩu hồ tiêu đang phục hồi tích cực.

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Chăm sóc cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: ĐỨC ANH) 

Về thị trường xuất khẩu, châu Á tiếp tục giữ vị trí lớn nhất với 102.032 tấn, chiếm 47,3% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc đạt 24.904 tấn, tăng mạnh 62,2%, chiếm 11,5% và là thị trường lớn thứ hai của hồ tiêu Việt Nam. Thái Lan đạt 8.662 tấn, tăng 60,9%. Ngược lại, xuất khẩu sang UAE đạt 14.779 tấn, giảm nhẹ 0,5%; Ấn Độ đạt 8.415 tấn, giảm 23,1%.

Như vậy, tăng trưởng tại châu Á chủ yếu được thúc đẩy bởi Trung Quốc và Thái Lan, trong khi Ấn Độ giảm đáng kể. Châu Mỹ đạt 56.628 tấn, chiếm 26,2%, tăng 28,1% so với cùng kỳ, là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 50.621 tấn, tăng 26,6% và chiếm 23,5% tổng lượng xuất khẩu. Canada đạt 3.523 tấn, tăng 57,3%. Riêng Mỹ và Trung Quốc đạt tổng cộng 75.525 tấn, chiếm 35% tổng lượng xuất khẩu; mức tăng của hai thị trường này đóng góp khoảng 70,3% vào mức tăng xuất khẩu chung so với cùng kỳ.

Xuất khẩu sang châu Âu đạt 44.961 tấn, chiếm 20,8%, tăng 5,3%, nhưng có sự phân hóa giữa các thị trường. Hà Lan đạt 7.793 tấn, tăng 33,5%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 5.609 tấn, tăng 45,2%. Trong khi đó, Đức đạt 7.807 tấn, giảm 19,0%; Nga đạt 4.459 tấn, giảm 10,9%.

Mặc dù lũy kế vẫn tăng nhưng lượng xuất khẩu sang châu Âu giảm liên tục từ 6.023 tấn trong tháng 5 xuống 4.069 tấn trong tháng 9 cho thấy tốc độ giao hàng sang khu vực này chậm lại trong những tháng gần đây. Châu Phi đạt 12.112 tấn, chiếm 5,6%, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, Ai Cập đạt 5.816 tấn, tăng 12,9%, chiếm gần một nửa lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu sang khu vực này.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), triển vọng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Với thị phần đã vượt mốc 80%, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần không còn lớn do mức thị phần hiện đã rất cao. Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc Brazil vẫn duy trì được đà tăng xuất khẩu cho thấy cạnh tranh trên thị trường Mỹ vẫn hiện hữu. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu để củng cố lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường này

Trong khi đó, ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho rằng, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 tăng trưởng khá, song mức tăng tập trung lớn vào Mỹ và Trung Quốc. Sự mở rộng tại Thái Lan, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ góp phần bổ sung động lực tăng trưởng, trong khi xuất khẩu sang Đức và Ấn Độ suy giảm.

Lượng xuất khẩu phục hồi trong tháng 9 là tín hiệu tích cực nhưng kết quả quý III thấp hơn quý II và xu hướng giảm gần đây tại châu Âu vẫn cần được theo dõi để linh hoạt kế hoạch sản xuất và xuất khẩu phù hợp.

https://nhandan.vn/my-va-trung-quoc-dan-dau-nhap-khau-ho-tieu-tu-viet-nam-post994336.html?gidzl=mhCdGJXUFmt0hYv1Da4u3S6dA40WJMbUZgjz5Y8GFbxTztX49Xnl28ttAqfn7MXNZVHv76JFtY1xF5uo3m

Theo nhandan.vn
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