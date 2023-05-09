Chuyện của snack gạo Việt

Doanh nhân trẻ Trần Thị Thúy Hà tại lễ tuyên dương Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Hiểu sản phẩm thật kỹ

Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ở Hà toát lên sự năng động khi kể về con đường khởi nghiệp chị đã chọn. Trần Thị Thúy Hà không bắt đầu bằng những giải thưởng đã nhận được, mà nhắc nhiều hơn đến những ngày tìm về làng nghề Lựu Bảo (nay là tổ dân phố Hương Hồ, phường Kim Long). Về làng nghề bánh tráng lâu đời này, Thúy Hà gặp các cô, các bà làm nghề để học từ cách chọn gạo, xay và ủ bột đến kỹ thuật phơi, nướng.

Trước đó, Hà từng làm việc tại các công ty phân phối hàng hóa. Những chuyến đi thị trường giúp chị nhận ra sản phẩm ngon chưa đủ để bước vào các kênh bán hàng hiện đại. Người tiêu dùng còn quan tâm đến bao bì, sự tiện lợi, nguồn gốc và độ ổn định của chất lượng. Trong khi đó, bánh tráng tại nhiều cơ sở quanh Huế vẫn chủ yếu được đóng trong những túi nilon đơn giản, phạm vi tiêu thụ còn hạn chế.

Từ khoảng trống ấy, Hà nảy ra ý tưởng sản xuất bánh tráng theo hướng chỉn chu hơn. Thay vì vội đầu tư dây chuyền lớn, chị chọn học lại từ gốc để hiểu thật kỹ sản phẩm mình muốn theo đuổi.

“Nghề ni cực lắm”, những người làm nghề từng thật tình khuyên chị như vậy. Hà hiểu sự chia sẻ ấy. Sau mỗi tấm bánh mỏng là nhiều công đoạn phụ thuộc vào kinh nghiệm, sức người và thời tiết. Nhưng chính sự nhọc nhằn đó khiến chị nghĩ đến việc đưa máy móc vào hỗ trợ sản xuất, giúp chất lượng đồng đều hơn và sản phẩm có thể đi xa hơn.

Từ suy nghĩ đó, Hà cùng các cộng sự bắt đầu bằng những mẻ bánh nhỏ, làm thủ công để hiểu đặc tính từng nguyên liệu. Ngay việc chọn gạo cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm. Gạo mới hoặc quá dẻo khiến bánh khó đạt độ dai, giòn như mong muốn; loại gạo khô, được bảo quản qua một thời gian lại phù hợp hơn. Có công thức đạt yêu cầu khi làm thủ công nhưng khi chuyển sang máy, độ giòn và màu sắc lại thay đổi.

Sau nhiều tháng thử nghiệm, những mẻ bánh đạt yêu cầu bắt đầu được đưa ra thị trường, từng bước tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm thêm đầu ra.

Theo Trần Thị Thúy Hà, khởi nghiệp không đồng nghĩa với việc có thể thu lợi ngay, mà phải chấp nhận chi phí cho những lần thử chưa đạt, kiên nhẫn hoàn thiện sản phẩm và chuẩn bị trước những va vấp của thị trường. Vì thế, mỗi bước đầu tư đều được chị cân nhắc dựa trên khả năng thực tế của doanh nghiệp.

Làm mới sản phẩm từ gạo

Khi công thức dần ổn định, Hà mới đưa máy móc vào từng công đoạn. Phơi bánh phụ thuộc vào nắng được thay bằng phòng sấy; nướng bằng than chuyển sang máy nướng tự động để kiểm soát nhiệt độ, khắc phục tình trạng bánh chín không đều và giữ độ giòn ổn định hơn.

Các dòng bánh tráng và snack từ gạo của VN Flex

Theo Hà, việc chuyển sang máy nướng có thể làm giảm phần nào hương vị đặc trưng của cách nướng than. Đổi lại, công nghệ giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và giảm phụ thuộc vào thời tiết. Qua đó, tạo nền tảng để sản phẩm thích ứng với yêu cầu của nhiều thị trường hơn.

Kinh nghiệm phân phối hàng hóa giúp Hà hiểu một sản phẩm ngon tại xưởng chưa chắc có thể đi xa. Bánh tráng nướng rất dễ vỡ khi vận chuyển. Vì vậy, doanh nghiệp phải sử dụng túi hút chân không, túi chống sốc và giảm số bánh trong mỗi gói xuống còn khoảng hai chiếc. Cách đóng gói này vừa hạn chế hư hỏng, vừa phù hợp hơn với kênh bán lẻ và các kênh thương mại điện tử.

Khi dòng bánh tráng truyền thống dần ổn định, Hà tiếp tục nghĩ đến một sản phẩm có thể chinh phục khách hàng trẻ. Quan sát thị trường, chị nhận thấy các dòng snack phổ biến chủ yếu được làm từ bột mì, khoai tây và một số nguyên liệu khác, trong khi sản phẩm snack từ gạo chưa phổ biến.

“Gạo là thế mạnh của Việt Nam, tại sao mình không nghiên cứu một sản phẩm snack từ gạo để chinh phục khách hàng trẻ?”, Hà nhớ lại câu hỏi đã thôi thúc chị cùng các cộng sự tìm hướng đi mới.

Từ nền bánh tráng có sẵn, doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu snack ăn liền. Để bánh truyền thống trở thành sản phẩm mới, độ dày, giòn, hình dáng, hương vị, khả năng bảo quản và độ đồng đều khi sản xuất đều phải được chị và cộng sự tính toán lại.

Ý tưởng do Hà khởi xướng và được đội ngũ nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện. Từ dòng bánh tráng truyền thống với các loại mè đen, trắng, bánh tráng sen…, VN Flex từng bước mở rộng sang dòng snack từ gạo với nhiều hương vị, hình dáng và kích thước khác nhau, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Sự thay đổi không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường, từ phục vụ gia đình, nhà hàng đến những nhu cầu tiêu dùng tiện lợi, hiện đại hơn.

Ngay từ khi mới thành lập công ty, Hà xác định không chạy theo việc mở rộng nhanh mà tập trung hoàn thiện sản phẩm, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo đảm an toàn thực phẩm. “Chỉ khi nền tảng sản xuất tương đối vững, chúng tôi mới từng bước mở rộng hệ thống phân phối, hướng đến xây dựng thương hiệu snack Việt hiện đại, có bản sắc và đủ sức cạnh tranh trên thị trường”, Hà chia sẻ.

Hiện, sản phẩm của VN Flex đã có mặt tại Huế và nhiều tỉnh, thành trong khu vực miền Trung thông qua các điểm bán, đại lý; đồng thời, tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc qua các kênh thương mại điện tử. Doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện thủ tục đưa sản phẩm vào siêu thị, tìm hiểu các tiêu chuẩn và kết nối đối tác để từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Năm 2025, dự án “Snack bánh tráng VN Flex - nâng tầm đặc sản Việt” được trao Giải thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Huế tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Năm 2026, Hà được Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế giới thiệu tham gia Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc.

Với Hà, khát vọng đi xa bắt đầu từ những việc cụ thể: Làm chủ quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh và nâng tầm giá trị gạo Việt. Từ cái bánh tráng quen thuộc, nữ doanh nhân trẻ đang từng bước đưa sản phẩm truyền thống vào nhịp sống hiện đại bằng tri thức, công nghệ và niềm tin vào giá trị của nguyên liệu quê hương.