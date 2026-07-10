Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 16/04/2026 đến ngày 22/04/2026

Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)

Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)

Đường Đặng Chiêm (từ số 27 đến số 43 và Kiệt: 29, 33) - (TBA Dương Xuân 1)

- Công ty CP Bến Xe Huế -132 Lý Thái Tổ; - Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 132 đến đường Nguyễn Văn Linh) - (TBA Lý Thái Tổ 1).

Đường Mai Thúc Loan (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn), Lê Thánh Tôn (từ Mai Thúc Loan đến đường Nhật Lệ) - (Nhánh C, D TBA Đinh Tiên Hoàng 1)

Đường Tăng Bạt Hổ (Từ số 97 đến số 161) - (Nhánh B TBA Tăng Bạt Hổ 2)

Đường Nguyễn Hạnh, Trương Hữu Hoàn, Lê Tự Đồng, Tùng Thiện Vương (từ số 71 đến số 111)

T7, 18/04/2026

5:30

12:30