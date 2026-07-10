Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 16/04/2026 đến ngày 22/04/2026

|
|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hương An:
|
T5, 16/04/2026
|
6:00
|
7:50
|
Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)
|
T6, 17/04/2026
|
16:00
|
17:30
|
Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)
|
T7, 18/04/2026
|
6:20
|
11:40
|
Đường Đặng Chiêm (từ số 27 đến số 43 và Kiệt: 29, 33) - (TBA Dương Xuân 1)
|
2. Phường Kim Long:
|
T5, 16/04/2026
|
5:30
|
11:00
|
Các TBA Hương Thọ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10; TBA Sơn Thọ, TBA Ga Lôi 1. (KV Điện lực Hương Trà)
|
T2, 20/04/2026
|
7:00
|
9:00
|
KĐC Kim Long thuộc; Kiệt 38 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 11)
|
9:10
|
11:10
|
Kiệt 240 Lý Nam Đế (TBA Nguyễn Hữu Dật)
|
T3, 21/04/2026
|
6:30
|
13:00
|
Công ty CP Khoáng sản Huế, Lê Đình Sự (Bơm tưới vườn cây) - (TBA Mỏ đá Hương Thọ, TBA Mỏ đá Hương Thọ 2). (KV Điện lực Hương Trà)
|
T4, 22/04/2026
|
9:15
|
11:15
|
Phòng Khám Từ thiện Kim Long - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (TBA Phòng Khám Kim Long)
|
3. Phường Phú Xuân:
|
T7, 18/04/2026
|
6:20
|
11:40
|
- Công ty CP Bến Xe Huế -132 Lý Thái Tổ;
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 132 đến đường Nguyễn Văn Linh) - (TBA Lý Thái Tổ 1).
|
T3, 21/04/2026
|
7:00
|
11:00
|
Đường Mai Thúc Loan (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn), Lê Thánh Tôn (từ Mai Thúc Loan đến đường Nhật Lệ) - (Nhánh C, D TBA Đinh Tiên Hoàng 1)
|
13:30
|
16:30
|
Đường Tăng Bạt Hổ (Từ số 97 đến số 161) - (Nhánh B TBA Tăng Bạt Hổ 2)
|
T4, 22/04/2026
|
7:00
|
11:00
|
Mobifone Huế - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm công viên cây xanh Thành phố Huế (TBA Kỳ Đài)
|
7:30
|
9:00
|
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (TBA Đại học Kinh tế Huế)
|
4. Phường Vỹ dạ:
|
T6, 17/04/2026
|
5:30
|
8:30
|
Khu chung cư Royal Park, KĐTM An Vân Dương
|
5:30
|
11:00
|
Đường Nguyễn Hạnh, Trương Hữu Hoàn, Lê Tự Đồng, Tùng Thiện Vương (từ số 71 đến số 111)
|
9:00
|
11:00
|
KQH Thủy Vân
|
11:00
|
15:00
|
Đường Nguyễn Hạnh
|
T7, 18/04/2026
|
5:30
|
12:30
|
Đường Hàn Mạc Tử (từ số 17 đến số 185), Phạm văn Đồng (từ số 02 đến số 96), Đường Việt Bắc, Hà Huy Giáp
|
5. Phường An Cựu:
|
T6, 17/04/2026
|
6:00
|
11:00
|
Tổ 6 KV3, Đường Võ Văn Kiệt
|
6. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 16/04/2026
|
5:30
|
11:00
|
- Kiệt 109 Minh Mạng;
- Đường Trần Đăng Ninh;
- Thôn Cư Chánh.
|
T7, 18/04/2026
|
6:00
|
11:30
|
Châu Chữ -Thuỷ Bằng
|
T2, 20/04/2026
|
6:00
|
9:30
|
Đường Bông Văn Dĩa, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Đào
|
7. Phường Thuận Hóa:
|
T7, 18/04/2026
|
6:00
|
11:00
|
Công an thành phố Huế (TBA Công an tỉnh); Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (TBA Thành Ủy Huế)
|
8. Xã Hưng Lộc:
|
T5, 16/04/2026
|
8:30
|
11:30
|
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Sơn Bổn)
|
T6, 17/04/2026
|
8:30
|
11:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Mỹ)
|
T3, 21/04/2026
|
6:30
|
16:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Sơn, Vinh Sơn)
|
8:30
|
16:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA An Nông 1)
|
9. Phường Phú Bài:
|
T5, 16/04/2026
|
7:30
|
9:30
|
TBA Làng Quân Nhân
|
10. Xã Phú Vinh:
|
T7, 18/04/2026
|
6:00
|
11:00
|
Thôn Thanh Dương, Thôn Diên Lộc, Thôn Phương Diên, Thôn Mai Vinh
|
11. Xã Phú Vang:
|
T3, 21/04/2026
|
8:30
|
9:30
|
Thôn 2
|
T4, 22/04/2026
|
6:00
|
11:00
|
- Xã Vinh Hà, xã Phú Gia (Cũ);
- TDP Thanh Lam, TDP Viễn Trình, TDP Lương Viện
|
12. Phường Thuận An:
|
T3, 21/04/2026
|
6:00
|
10:30
|
TDP Hải Tiến
|
13. Phường Mỹ Thượng:
|
T6, 17/04/2026
|
5:30
|
11:00
|
TBA Ngọc Anh: TDP Ngọc Anh
|
14. Xã A Lưới 1:
|
T5, 16/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Đụt Lê Triêng 2
|
13:30
|
17:30
|
Thôn Ta Ay Ta
|
15. Xã A Lưới 2:
|
T5, 16/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Pi Ây 2, Thôn Pất Đuh, Thôn Pi Ây 1
|
16. Xã A Lưới 3:
|
T6, 17/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Hương Thịnh
|
T2, 20/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Phú Xuân, Thôn Phú Thượng
|
17. Xã A Lưới 4:
|
T3, 21/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Ba Lạch, Thôn Cưr Xo
|
18. Xã A Lưới 5:
|
T3, 21/04/2026
|
6:30
|
13:00
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).
|
T4, 22/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Pa Ring Cân Sâm, Thôn Pa Hy
|
19. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T4, 22/04/2026
|
7:00
|
16:30
|
- Các TBA An Trụ, An Trụ 2, An Trụ 3, Phước Lộc, TĐC Lộc Tiến, Thủy Dương, Trung Kiền 2;
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (TBA Khu du lịch Suối Voi).
|
20. Xã Phú Lộc:
|
T4, 22/04/2026
|
9:45
|
11:15
|
TBA Đồng Đưng
|
12:30
|
14:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bát Sơn)
|
14:10
|
15:40
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Lương Phú Quý)
|
15:50
|
17:20
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Truồi)
|
21. Phường Kim Trà:
|
T5, 16/04/2026
|
6:30
|
14:30
|
- Các TBA Tây Xuân 1, 2, 5, 7;
- TBA Lê Thuyết;
- Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfâst Hương Xuân)
|
22. Phường Hương Trà:
|
T2, 20/04/2026
|
6:30
|
11:30
|
- Các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 7, Thể Đại;
- Công ty CP Trường Phú (TBA Bê tông Trường Phú, TBA Bê tông Trường Phú T2); Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ Số 1 Hương Trà); Công ty CP Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn (TBA Mỏ đá Trường Sơn); Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (TBA Thi công Sơn Hải khu vực Hương Trà), Công ty CP Đường Bộ I Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông Nhựa Hương Trà).
|
23. Xã Bình Điền:
|
T3, 21/04/2026
|
6:30
|
13:00
|
TBA Trường THPT Bình Điền, TBA Hương Thọ 8