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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 16/04/2026 đến ngày 22/04/2026

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 16/04/2026 đến ngày 22/04/2026

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 2/4/2026 đến ngày 8/4/2026Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 9/4/2026 đến ngày 15/4/2026

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Hương An:

T5, 16/04/2026

6:00

7:50

Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)

T6, 17/04/2026

16:00

17:30

Đường Đặng Tất (từ số 7 đến số 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), Tổ 8 KV3, Xóm: 1, 2, 3 , 4 Dương Xuân (TBA Bơm Phao Tây An)

T7, 18/04/2026

6:20

11:40

Đường Đặng Chiêm (từ số 27 đến số 43 và Kiệt: 29, 33) - (TBA Dương Xuân 1)

2. Phường Kim Long:

T5, 16/04/2026

5:30

11:00

Các TBA Hương Thọ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10; TBA Sơn Thọ, TBA Ga Lôi 1. (KV Điện lực Hương Trà)

T2, 20/04/2026

7:00

9:00

KĐC Kim Long thuộc; Kiệt 38 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 11)

9:10

11:10

Kiệt 240 Lý Nam Đế (TBA Nguyễn Hữu Dật)

T3, 21/04/2026

6:30

13:00

Công ty CP Khoáng sản Huế, Lê Đình Sự (Bơm tưới vườn cây) - (TBA Mỏ đá Hương Thọ, TBA Mỏ đá Hương Thọ 2). (KV Điện lực Hương Trà)

T4, 22/04/2026

9:15

11:15

Phòng Khám Từ thiện Kim Long - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (TBA Phòng Khám Kim Long)

3. Phường Phú Xuân:

T7, 18/04/2026

6:20

11:40

- Công ty CP Bến Xe Huế -132 Lý Thái Tổ;
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 132 đến đường Nguyễn Văn Linh) - (TBA Lý Thái Tổ 1).

T3, 21/04/2026

7:00

11:00

Đường Mai Thúc Loan (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn), Lê Thánh Tôn (từ Mai Thúc Loan đến đường Nhật Lệ) - (Nhánh C, D TBA Đinh Tiên Hoàng 1)

13:30

16:30

Đường Tăng Bạt Hổ (Từ số 97 đến số 161) - (Nhánh B TBA Tăng Bạt Hổ 2)

T4, 22/04/2026

7:00

11:00

Mobifone Huế - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm công viên cây xanh Thành phố Huế (TBA Kỳ Đài)

7:30

9:00

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (TBA Đại học Kinh tế Huế)

4. Phường Vỹ dạ:

T6, 17/04/2026

5:30

8:30

Khu chung cư Royal Park, KĐTM An Vân Dương

5:30

11:00

Đường Nguyễn Hạnh, Trương Hữu Hoàn, Lê Tự Đồng, Tùng Thiện Vương (từ số 71 đến số 111)

9:00

11:00

KQH Thủy Vân

11:00

15:00

Đường Nguyễn Hạnh

T7, 18/04/2026

5:30

12:30

Đường Hàn Mạc Tử (từ số 17 đến số 185), Phạm văn Đồng (từ số 02 đến số 96), Đường Việt Bắc, Hà Huy Giáp

5. Phường An Cựu:

T6, 17/04/2026

6:00

11:00

Tổ 6 KV3, Đường Võ Văn Kiệt

6. Phường Thủy Xuân:

T5, 16/04/2026

5:30

11:00

- Kiệt 109 Minh Mạng;
- Đường Trần Đăng Ninh;
- Thôn Cư Chánh.

T7, 18/04/2026

6:00

11:30

Châu Chữ -Thuỷ Bằng

T2, 20/04/2026

6:00

9:30

Đường Bông Văn Dĩa, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Đào

7. Phường Thuận Hóa:

T7, 18/04/2026

6:00

11:00

Công an thành phố Huế (TBA Công an tỉnh); Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (TBA Thành Ủy Huế)

8. Xã Hưng Lộc:

T5, 16/04/2026

8:30

11:30

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Sơn Bổn)

T6, 17/04/2026

8:30

11:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Mỹ)

T3, 21/04/2026

6:30

16:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Sơn, Vinh Sơn)

8:30

16:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA An Nông 1)

9. Phường Phú Bài:

T5, 16/04/2026

7:30

9:30

TBA Làng Quân Nhân

10. Xã Phú Vinh:

T7, 18/04/2026

6:00

11:00

Thôn Thanh Dương, Thôn Diên Lộc, Thôn Phương Diên, Thôn Mai Vinh

11. Xã Phú Vang:

T3, 21/04/2026

8:30

9:30

Thôn 2

T4, 22/04/2026

6:00

11:00

- Xã Vinh Hà, xã Phú Gia (Cũ);
- TDP Thanh Lam, TDP Viễn Trình, TDP Lương Viện

12. Phường Thuận An:

T3, 21/04/2026

6:00

10:30

TDP Hải Tiến

13. Phường Mỹ Thượng:

T6, 17/04/2026

5:30

11:00

TBA Ngọc Anh: TDP Ngọc Anh

14. Xã A Lưới 1:

T5, 16/04/2026

7:30

12:30

Thôn Đụt Lê Triêng 2

13:30

17:30

Thôn Ta Ay Ta

15. Xã A Lưới 2:

T5, 16/04/2026

7:30

12:30

Thôn Pi Ây 2, Thôn Pất Đuh, Thôn Pi Ây 1

16. Xã A Lưới 3:

T6, 17/04/2026

7:30

17:30

Thôn Hương Thịnh

T2, 20/04/2026

7:30

17:30

Thôn Phú Xuân, Thôn Phú Thượng

17. Xã A Lưới 4:

T3, 21/04/2026

7:30

17:30

Thôn Ba Lạch, Thôn Cưr Xo

18. Xã A Lưới 5:

T3, 21/04/2026

6:30

13:00

Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).

T4, 22/04/2026

7:30

12:30

Thôn Pa Ring Cân Sâm, Thôn Pa Hy

19. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T4, 22/04/2026

7:00

16:30

- Các TBA An Trụ, An Trụ 2, An Trụ 3, Phước Lộc, TĐC Lộc Tiến, Thủy Dương, Trung Kiền 2;
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (TBA Khu du lịch Suối Voi).

20. Xã Phú Lộc:

T4, 22/04/2026

9:45

11:15

TBA Đồng Đưng

12:30

14:00

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bát Sơn)

14:10

15:40

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Lương Phú Quý)

15:50

17:20

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Truồi)

21. Phường Kim Trà:

T5, 16/04/2026

6:30

14:30

- Các TBA Tây Xuân 1, 2, 5, 7;
- TBA Lê Thuyết;
- Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfâst Hương Xuân)

22. Phường Hương Trà:

T2, 20/04/2026

6:30

11:30

- Các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 7, Thể Đại;
- Công ty CP Trường Phú (TBA Bê tông Trường Phú, TBA Bê tông Trường Phú T2); Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ Số 1 Hương Trà); Công ty CP Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn (TBA Mỏ đá Trường Sơn); Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (TBA Thi công Sơn Hải khu vực Hương Trà), Công ty CP Đường Bộ I Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông Nhựa Hương Trà).

23. Xã Bình Điền:

T3, 21/04/2026

6:30

13:00

TBA Trường THPT Bình Điền, TBA Hương Thọ 8

 

 

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