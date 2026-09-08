Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10

Một trạm bơm nhiên liệu ở Nga. Ảnh: Arthur Novosiltsev/Moskva News Agency

Lệnh gia hạn lần này áp dụng đối với dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và các loại dầu gasoil từ các nhà sản xuất trực tiếp xuất khẩu, nhưng vẫn có ngoại lệ đối với nguồn cung theo một số thỏa thuận liên chính phủ. Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Chính phủ Nga cho biết, biện pháp này nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động thu hoạch nông nghiệp gia tăng.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong lúc thị trường nhiên liệu toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá tăng mạnh. Nga đã nhiều lần áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm kiềm chế giá nhiên liệu trong nước, ứng phó tình trạng thiếu hụt. Lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu trên diện rộng vẫn có hiệu lực ở Nga đến hết ngày 31-1-2027. Nga là một trong những nước xuất khẩu diesel lớn nhất thế giới. Việc tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu có thể làm giảm thêm nguồn cung dành cho thị trường quốc tế.

Reuters nhận định tình trạng thiếu dầu diesel toàn cầu có khả năng kéo dài sang năm 2027, khi lượng tồn kho tại một số thị trường lớn ở mức thấp và công suất lọc dầu trên thế giới bị ảnh hưởng mạnh. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, tổng lượng dự trữ dầu diesel của Mỹ đã giảm xuống còn 107,9 triệu thùng vào ngày 11-9, mức thấp nhất trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1982.