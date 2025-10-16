Quản lý hoạt động kinh doanh vàng: Một bàn tay khó vỗ thành tiếng

Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng của PNJ

Chưa chấp hành nghiêm quy định

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước biến động mạnh, chênh lệch cao so với giá vàng trên thế giới. Để tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với vai trò là đầu mối đã tham mưu Chính phủ ban hành NĐ232. Trong đó, có quy định xóa bỏ độc quyền về sản xuất vàng miếng, cũng như cho phép các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được nhập khẩu vàng nguyên liệu để phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước, tạo điều kiện tăng nguồn cung. Về lâu dài, việc này sẽ giảm chênh lệch giá trong nước và thế giới, hạn chế tình trạng buôn lậu vàng.

Đặc biệt, từ thời điểm có hiệu lực, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngay khi nghị định này có hiệu lực, một số cửa hàng đã có thông báo gửi đến khách hàng liên quan đến hoạt động thanh toán với nội dung: Khách hàng có giao dịch mua hàng, trao đổi hoặc đặt cọc (một hay nhiều lần) với tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng 1 ngày tại các trung tâm/cửa hàng/website/ứng dụng/sàn thương mại điện tử, bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Quy định này áp dụng cho tất cả các loại giao dịch mua vàng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng bao gồm: Vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức, mỹ nghệ và hoạt động kinh doanh vàng khác; tuy nhiên vẫn có một số cửa hàng chưa tuân thủ quy định này.

Dạo quanh một số cửa hàng vàng khu vực chợ Đông Ba, chợ Bến Ngự, đường Mai Thúc Loan, đa phần các cửa hàng đều yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt dù giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân chứ không phải của doanh nghiệp. Chưa nói, khi được hỏi về hóa đơn, các cửa hàng đều đưa ra hóa đơn đảm bảo mà không phải là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cửa hàng PNJ áp dụng xuất hóa đơn điện tử cho tất cả các mặt hàng từ khá lâu

Cần sự phối hợp liên ngành

Hiện NHNN khu vực 9 đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện NĐ232 và Thông tư hướng dẫn của NHNN Việt Nam. Trong đó, phối hợp tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến người dân các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Thường xuyên theo dõi biến động giá vàng để kịp thời tham mưu báo cáo khi có diễn biến bất thường. Thực hiện cấp, thu hồi, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, đồng thời yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn có 34 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; 78 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được NHNN khu vực 9 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Trong năm 2025, NHNN khu vực 9 phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vàng đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm liên quan.

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc NHNN khu vực 9 thông tin: Trong bối cảnh, giá vàng trong nước biến động mạnh, NHNN khu vực 9 hiện đang tăng cường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an thành phố, Thuế thành phố… trong công tác quản lý, giảm sát; đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng. NHNN khu vực 9 đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Liên quan đến việc các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn không xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua, bán vàng, ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố Huế cho hay, kinh doanh vàng là loại hình kinh doanh có điều kiện và phải thành lập doanh nghiệp. Vì hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên họ phải mở sổ sách kế toán, bán hàng hóa phải xuất hóa đơn, tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ. Việc bán hàng không xuất hóa đơn là vi phạm quy định pháp luật có dấu hiệu trốn thuế.

Để kịp thời xử lý tình trạng trên, cơ quan thuế mong muốn có sự phối hợp của người mua hàng. Cụ thể, người mua hàng phải yêu cầu các cửa hàng xuất hóa đơn; nếu phát hiện cửa hàng bán hàng không xuất hóa đơn kịp thời, thì cung cấp thông tin cho cơ quan thuế xử lý vi phạm. Ngoài ra, các cơ quan quản lý ngành nghề liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cần thiết.

Thực tế, các cửa hàng kinh doanh vàng trang sức, vàng nhẫn có quy mô trong thành phố chủ yếu mua vàng có trong dân để sản xuất và bán trở lại cho người dân. Vì thế, cũng cần có quy định cụ thể hỗ trợ các cơ sở kinh doanh vàng hoàn thiện hồ sơ chứng từ cho các sản phẩm vàng mua trong dân; đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các cửa hàng kinh doanh vàng thực hiện nghiêm hơn quy định mua, bán vàng phải xuất hóa đơn, chứng từ trong thời gian tới.