Vừa dọn vệ sinh môi trường, vừa ứng phó với mưa lớn

Lực chức năng và người dân tranh thủ thu dọn vệ sinh sau những ngày mưa lũ kéo dài. Ảnh: Anh Phong

Dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông

Bà Nguyễn Thị Nga Hạnh, trú đường Dương Văn An, phường Vỹ Dạ chia sẻ: “Nước lũ đã rút, bà con sống dọc tuyến đường tranh thủ quét dọn vệ sinh. Lực lượng vệ sinh môi trường cũng nhanh chóng thu gom rác thải, xịt rửa lớp bùn non còn sót lại. Chúng tôi chỉ mong đợt mưa lũ sớm chấm dứt để cuộc sống ổn định trở lại”.

Nhiều tuyến đường ở khu vực thấp trũng, ven sông như Hải Triều, Huỳnh Thúc Kháng, Hàn Mặc Tử… nước đã rút. Người dân khẩn trương thu gom rác thải, đẩy bùn non, trả lại mặt đường thông thoáng. Tại các xã, phường vùng trũng như Đan Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Kim Trà… nước rút dần, để lại lượng lớn rác và bùn đất. Các địa phương tranh thủ nước đến đâu, vệ sinh đến đó để đảm bảo môi trường và an toàn giao thông.

Trước đó, do mưa lớn gây ngập lụt toàn thành phố di dời 457hộ/663 nhân khẩu ở các xã phường: A Lưới 2, Phong Điền, Phong Dinh, Kim Trà, Hương Trà, Quảng Điền. Đến sáng nay (18/11), mực nước trên các sông đang xuống, người dân đã về nhà, hiện còn 152 hộ/315 nhân khẩu chưa về nhà được do một số vùng còn ngập sâu.

Thống kê đến chiều 17/11, thành phố còn hơn 7.619 ngôi nhà bị ngập từ 0,3m - 0,5m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như: Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu… Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. Đến 7h sáng nay, toàn thành phố còn 21.052 khách hàng bị mất điện (chiếm tỷ lệ 6,1% ).

Tìm thấy nạn nhân bị lật ghe Sáng 18/11, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND P. Kim Trà thông tin, đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ lật ghe xảy ra khoảng 19h10 tối 17/11. Trước đó, anh N.V.T. cùng 2 người khác là N.Đ.Q. và N.Đ.M. (cùng trú tại TDP Triều Sơn Trung) di chuyển bằng ghe trên Tỉnh lộ 19, gần cổng làng Triều Sơn Trung (Hương Toàn cũ). Do sóng to, nước chảy xiết nên ghe bị lật. Anh N.Đ.Q. và N.Đ.M. bơi vào bờ an toàn, nhưng anh N.V.T. bị nước cuốn trôi và mất tích. Đến khoảng 9h30 sáng 18/11, thi thể anh N.V.T. được tìm thấy trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách địa điểm lật ghe khoảng 10m.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất đá

Theo cơ quan chuyên môn, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP. Huế tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước giảm chậm và vẫn ở mức báo động 2. Tuy nhiên, dự báo từ sáng sớm 18 đến sáng sớm 20/11, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa khu vực đồng bằng phổ biến 150–300mm, nơi cao trên 400mm; vùng núi 250–400mm, có nơi vượt 550mm. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn: vùng đồng bằng cấp 1, vùng núi cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng hạ du các sông, ngập úng đô thị và các nơi có hệ thống thoát nước yếu.

Ngoài mưa, từ hôm nay (18/11), không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến địa bàn TP. Huế. Tàu thuyền hoạt động trên biển đều có nguy cơ ảnh hưởng bởi gió mạnh và sóng lớn; nguy cơ sạt lở bờ biển tiếp tục gia tăng.

Vị trí điểm sạt lở trên tuyến đường vào thôn Xuân Mỹ. Ảnh: UBND xã Hưng Lộc

Tại xã Hưng Lộc, mưa lớn những ngày qua khiến nước từ nguồn đổ về mạnh, gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường độc đạo vào thôn Xuân Mỹ, đe dọa hình thành hàm ếch và có thể chia cắt hoàn toàn tuyến nếu mưa tiếp diễn. Các đợt mưa lớn từ 27/10 đến nay khiến tuyến đường liên tục sạt lở nghiêm trọng. Cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, sạt lở đã ăn vào chân đường khoảng 2m. Đến đợt mưa ngày 17/11, tình trạng tiếp tục mở rộng, sạt lở thêm khoảng 50cm.

Đây là tuyến giao thông duy nhất kết nối hàng chục hộ dân thôn Xuân Mỹ với Tỉnh lộ 14B, trung tâm xã và Quốc lộ 1. Hiện lực lượng phòng thủ dân sự xã đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, thông tin, đoạn sạt lở dài khoảng 100m. Hiện địa phương đang xây dựng phương án sửa chữa tạm thời; khi giảm mưa sẽ huy động lực lượng, phương tiện gia cố khẩn cấp, đồng thời đề xuất UBND TP. Huế bố trí kinh phí để xây kè kiên cố, xử lý triệt để nguy cơ sạt lở.