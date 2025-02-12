Đông xuân no ấm

Giữa những ngày mưa lạnh và nước lũ ngâm tràn mọi cánh đồng, Huế đón nắng ấm. Tùy từng chân đồng, bà con tranh thủ nước rút, làm vệ sinh đồng ruộng, sẵn sàng vào vụ đông xuân mới.

Biết ơn đất đai màu mỡ và trông về một mùa vụ đông xuân mới bội thu, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này giới thiệu câu chuyện qua ảnh của tác giả Phan Thắng trên xứ đồng Thanh Phước của vùng rốn lũ Hóa Châu.

Nắng đang lên, thêm lời chúc bà con “chân cứng đá mềm” để mạ sớm xanh non, mạnh khỏe cho một mùa vàng no ấm.

Ông Lê Văn Sơn (phường Hóa Châu) đang gieo sạ trên xứ đồng Thanh Phước

Giống cho vụ mới

Tiếp dầu cho máy cày

Ông Lê Văn Sơn và “bạn đồng” Phan Ngọc Phương gieo sạ

Be bờ giữ nước cho máy cày làm đất