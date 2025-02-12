  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Đông xuân no ấm

ClockThứ Bảy, 17/01/2026 19:05
HNN - Tôi không phải là con nhà thuần nông, nhưng lại có cả một quãng tuổi thơ trong trẻo gắn với những mùa mưa, nắng trên đồng của ông, bà nội. Và những năm tháng ấy, những trải nghiệm ấy đã khiến tôi luôn có cảm xúc khó tả mỗi khi gặp bà con nông dân bận rộn chuẩn bị cho một mùa gieo cấy mới.

Vị HuếGiữ nghề lọng HuếGần gũi & an yên

Giữa những ngày mưa lạnh và nước lũ ngâm tràn mọi cánh đồng, Huế đón nắng ấm. Tùy từng chân đồng, bà con tranh thủ nước rút, làm vệ sinh đồng ruộng, sẵn sàng vào vụ đông xuân mới. 

Biết ơn đất đai màu mỡ và trông về một mùa vụ đông xuân mới bội thu, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này giới thiệu câu chuyện qua ảnh của tác giả Phan Thắng trên xứ đồng Thanh Phước của vùng rốn lũ Hóa Châu.

Nắng đang lên, thêm lời chúc bà con “chân cứng đá mềm” để mạ sớm xanh non, mạnh khỏe cho một mùa vàng no ấm.

 Ông Lê Văn Sơn (phường Hóa Châu) đang gieo sạ trên xứ đồng Thanh Phước
 Giống cho vụ mới
Tiếp dầu cho máy cày 
 
 
Ông Lê Văn Sơn và “bạn đồng” Phan Ngọc Phương gieo sạ
 Be bờ giữ nước cho máy cày làm đất 
 Rộn ràng trên cánh đồng, mong cho vụ mùa ấm no 

Phan Thắng
 Từ khóa: Đông xuânno ấmcày ruộng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền: Hơn 1.000 ha lúa bị ngập úng do mưa

Sáng 12/2, đại diện lãnh đạo thị xã Phong Điền cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhất mưa lớn vào ngày 8 và 9/2 vừa qua trên địa bàn có 1.043 ha lúa bị ngập úng.

Phong Điền Hơn 1 000 ha lúa bị ngập úng do mưa
Để vụ đông xuân thắng lợi

Thời điểm này, nông dân ở TX. Phong Điền đang tập trung xuống giống vụ lúa đông xuân 2024-2025. Để thực hiện thắng lợi vụ mùa này, bà con đã tuân thủ các quy định theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp như gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu...

Để vụ đông xuân thắng lợi
Sẵn sàng phương án chống úng lúa đông xuân

Dự báo ngày 9/2 (30 tháng Chạp, Âm lịch), bộ phận không khí lạnh (KKL) sẽ ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế; vùng biển ngoài khơi của tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Sẵn sàng phương án chống úng lúa đông xuân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top