Gia vị Việt tranh thủ lợi thế từ thuế suất 0% của Mỹ

Khâu làm sạch gừng tươi trước khi chế biến tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Điều này cũng tạo điều kiện mở rộng thị phần, củng cố quan hệ thương mại với các đối tác Mỹ và mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tái đàm phán giá hoặc mở rộng sản lượng theo nhu cầu tăng thêm từ phía thị trường Mỹ.

Thông tin từ Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ (ASTA) tổng hợp từ tài liệu “Reciprocal Tariff Exemptions for Spices – FAQs” do ASTA phát hành ngày 20/11/2025 cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ thông báo về chính sách thuế đối với mặt hàng gia vị, trong đó có hồ tiêu và nhiều loại gia vị chủ lực khác của Việt Nam.

Nhiều mặt hàng gia vị được chuyển sang Annex II và được miễn toàn bộ thuế đối ứng gồm các mã liên quan đến hồ tiêu, ớt khô, paprika, vanilla, quế, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu, thảo quả, bạch đậu khấu, củ nghệ, rau mùi, hạt thì là… đã được chuyển từ Annex III sang Annex II.

Điều này có nghĩa là các sản phẩm trong Annex II không còn chịu thuế đối ứng khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mức thuế đối ứng đối với các mặt hàng này hiện là 0% cho tất cả quốc gia, không phụ thuộc vào các hiệp định thương mại. Đây là tin vui lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gia vị của Việt Nam.

Chi tiết hơn, phần lớn các mặt hàng trong chương 9 (hồ tiêu, ớt, quế, gừng, vanilla, đinh hương, mace, thảo quả, rau húng, rau mùi, hạt thì là…) và một phần của chương 12 (hạt anh túc) đều được miễn thuế. Đây là nhóm sản phẩm quan trọng trong chuỗi cung ứng gia vị toàn cầu và có tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, anh Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) cho biết, từ giữa 2025, cụ thể là 8 tháng tính đến hết tháng 12/2025, tác động thuế quan của Mỹ đối với doanh nghiệp nông nghiệp nói chung và sản xuất gia vị nói riêng cũng đã dẫn đến một cú sốc nhẹ và hầu hết các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có chúng tôi đều chung một kỳ vọng đàm phán tốt hơn và kết quả cuối cùng đã hình thành nên một trật tự mới trong sản xuất và xuất khẩu gia vị trên thế giới.

Gia vị hữu cơ Việt đang là “xu hướng” trong giới ẩm thực, ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm này không chỉ được ưa chuộng vì tính tự nhiên và hữu ích cho sức khỏe, mà còn do nhận thức tăng về bảo vệ môi trường và chất lượng thực phẩm.

Theo Giám đốc Trần Văn Hiếu, may mắn cho thị trường Việt Nam, có chút khủng hoảng nhẹ tầm tháng 4/2025 nhưng sau đó đến tháng 7-8/2025 tạm ổn hơn với dự báo có thể rút lại về mức 0%.

"Thực tế giai đoạn trước, bản thân chúng tôi đã chạy đua trong thực hiện các đơn hàng và có thỏa thuận lại về trách nhiệm chia sẻ với khách hàng nếu mức thuế quan mới được áp dụng”, Giám đốc Trần Văn Hiếu chia sẻ.

Cũng trao đổi với Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Quỹ Đầu tư tác động Rabo Foundation của Hà Lan tại Việt Nam cho rằng, nhóm gia vị nhất là gia vị hữu cơ có nhiều thuận lợi hơn và với việc áp dụng mức thuế 0% thì đây là một cơ hội để chúng ta thực sự bứt phá.

Tuy nhiên, bà Hà cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất gia vị Việt cũng cần củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường minh bạch trong sản xuất và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm để đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa và nâng cao chất lượng gia vị xuất khẩu của Việt Nam.

https://nhandan.vn/gia-vi-viet-tranh-thu-loi-the-tu-thue-suat-0-cua-my-post935795.html