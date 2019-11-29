Thiệt hại nặng nề, ngành nông nghiệp cần hỗ trợ khẩn cấp cây, con giống

Hai đợt lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hai đợt lũ đặc biệt này đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Thống kê ban đầu cho thấy, gần 5.300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; rau màu bị ngập úng 279ha, cây ăn quả các loại bị ngập 255ha, ruộng bị vùi lấp 4,8ha, diện tích sắn bị thiệt hại 42 ha, hoa cây cảnh 67.000 chậu... Riêng đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thiệt hại các loại cá nuôi hơn 44,6 tấn và trên 34.000 con cá giống… Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Phong Dinh, Hóa Châu…

Chị Nguyễn Thị Hồng (ở tổ dân phố Rú Hóp, phường Phong Dinh), hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại trong lũ chua xót: Đây là đợt lũ quá lớn gần như cơn lũ lịch sử năm 1999, đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân chúng tôi. Bao nhiêu đầu tư của gia đình cho sản xuất nông nghiệp gồm lợn, gà, vịt và mấy sào hoa màu đã bị cơn lũ lấy đi hết. Rất mong Nhà nước có chính sách để hỗ trợ nông dân trong lúc khó khăn này.

Anh Hoàng Công Tấn (ở phường Phong Thái), chủ trang trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn, cho rằng, sau các đợt lũ, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao, bà con rất cần sự hỗ trợ các loại vắc xin, hóa chất để phòng trừ dịch bệnh, tái đàn trở lại. Bởi, trước khi tái đàn, cần thực hiện tiêu độc khử trùng triệt để, xử lý môi trường an toàn, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau đợt lũ, ngành đã cử cán bộ về các địa phương hỗ trợ khắc phục thiên tai, nước rút đến đâu nhanh chóng phục hồi sản xuất đến đó. Lực lượng kỹ sư nông nghiệp từ Trung tâm Khuyến nông đã trực tiếp xuống hiện trường, hướng dẫn nông dân khắc phục thiệt hại, từng bước khôi phục sản xuất.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, UBND thành phố Huế đang đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 20 tấn Benkocid; 50 ngàn liều vắc xin lở mồm long móng và 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm nhằm tạo điều kiện cho thành phố thực hiện khắc phục thiệt hại của bão lũ, ổn định đời sống người dân.

Đảm bảo con giống để tái đàn sau đợt lũ

Để cải tạo đồng ruộng sau lũ và khôi phục sản xuất, ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng người dân ở các khu vực nước rút khẩn trương tiêu nước triệt để, dọn dẹp bùn đất, rác và tàn dư cây trồng. Đồng thời, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng hiện có thể phục hồi, phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị gieo trồng các loại cây ngắn ngày để khôi phục sản xuất sớm.

Tại các vùng chuyên canh rau màu, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sau khi nước rút nhanh chóng khơi thông rãnh thoát nước, vệ sinh ruộng vườn, bổ sung phân hữu cơ, phun phân bón lá, chế phẩm sinh học giúp cây phục hồi nhanh. Đồng thời, phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ giống cây ngắn ngày, các giống rau ưa lạnh để sẵn sàng triển khai gieo trồng ngay khi điều kiện cho phép.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết thêm, đơn vị cũng khuyến cáo các địa phương sau khi khôi phục sản xuất nên bố trí lịch thời vụ phù hợp theo từng vùng, trồng rải vụ để tránh rủi ro do thời tiết bất lợi và đảm bảo cân đối cung – cầu thị trường dịp cuối năm.