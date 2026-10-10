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Thế giới

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

ClockThứ Ba, 13/10/2026 08:54
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

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Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN) 

Đây là một trong những vụ chìm thuyền nghiêm trọng từng được ghi nhận trên tuyến di cư này.

Thuyền chở 305 người di cư, hầu hết là người Ethiopia, đang trên đường từ Djibouti qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen thì bị lật úp gần khu vực ven biển phía bắc thị trấn Obock của Djibouti. 82 người sống sót sau vụ đắm thuyền, tất cả đều là công dân Ethiopia. Lực lượng chức năng Djibouti khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

IOM cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người sống sót, như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, thực phẩm, chỗ ở và các dịch vụ bảo vệ. Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cảnh báo: Thảm kịch mới nhất là lời nhắc nhở rõ ràng về nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội kinh tế bằng cách cố gắng vượt qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen và sau đó đến các nước vùng Vịnh.

Theo IOM, những người di cư từ Đông Phi, chủ yếu từ Ethiopia và Sudan, đã cố gắng vượt qua tuyến đường nguy hiểm Eo biển Bab al-Mandab, hy vọng đến được Trung Đông thông qua Yemen, với điểm đến chính là Saudi Arabia.

Trong 10 tháng kể từ đầu năm nay, khoảng 178.000 người đã từ Ethiopia đến Djibouti để vượt biển vào Yemen. Riêng trong một tháng qua, hơn 20.000 vụ vượt biên từ Ethiopia vào Djibouti được IOM ghi nhận.

Liên hợp quốc cũng cho biết, nhiều năm qua, lượng người di cư ngày càng lớn tìm đường từ Djibouti qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen. Năm 2025, số người di cư tăng 18% và hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên “tuyến di cư phía Đông” này. Mới nhất, 9 người chết và 45 người mất tích trong một vụ chìm thuyền hồi tháng 3 vừa qua.

https://nhandan.vn/iom-canh-bao-ve-tuyen-di-cu-nguy-hiem-post994841.html

Theo nhandan.vn
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