Một mô hình, nhiều hộ cùng làm

Cá đối sau khoảng 3 - 4 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng 3 - 4 lạng/con, có giá trị kinh tế.

Tôm sú, cá nâu, cá đối… được thả nuôi xen ghép, vừa tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, vừa hạn chế rủi ro trong sản xuất.

Tiên phong trong cách làm này là CCB Nguyễn Vấn. Trên diện tích 5.000m², ông thả nuôi cùng lúc nhiều loại thủy sản; trong đó, cá đối được ông chú trọng với hơn 10 vạn con giống.

“Qua thực tế, tôi nhận thấy con cá đối đặc biệt thích nghi với môi trường nước lợ có sự lưu thông thường xuyên. Vì vậy, tôi đã xây dựng hệ thống cống thu, xả, đấu nối hồ nuôi với vùng đầm phá, giúp nguồn nước ra vào theo chu kỳ thủy triều. Nhờ vậy, môi trường ao nuôi được bổ sung oxy, nguồn thức ăn tự nhiên được đưa vào, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng tốt, giảm tỷ lệ hao hụt”, ông Vấn chia sẻ.

Cá đối sau khoảng 3 - 4 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng 3 - 4 lạng/con, có giá trị kinh tế cao. Cùng với cá đối, tôm sú, cá nâu được nuôi xen ghép giúp tận dụng tốt các tầng nước và nguồn thức ăn, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình. Mỗi năm, mô hình nuôi xen ghép giúp gia đình ông Vấn thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, gia đình CCB Nguyễn Vấn còn đầu tư phát triển đại lý kinh doanh thức ăn thủy sản và ngư cụ, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và các vùng lân cận. Với tổng vốn đầu tư cho mô hình hơn 2,2 tỷ đồng, CCB Nguyễn Vấn từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, khai thác hiệu quả lợi thế vùng ven đầm phá, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình và trở thành một trong những hội viên CCB tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi tại xã Quảng Điền.

Từ những kết quả thực tế, nhiều hội viên CCB trong xã đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng mô hình nuôi xen ghép. Trong đó, CCB Trần Đức Nghệ là một điển hình.

Trên diện tích hơn 8.000m², ông Nghệ xây dựng 4 hồ nuôi, lựa chọn cá đối, tôm sú, cá dìa và cá nâu để nuôi xen ghép.

Ông Nghệ cho biết: Lợi thế lớn nhất của phương thức nuôi này là các loài thủy sản có thể tận dụng tối đa nguồn thức ăn, hạn chế tình trạng thức ăn dư thừa. Qua đó, góp phần giữ ổn định môi trường nước.

Với 4 hồ nuôi, mỗi năm gia đình ông Nghệ có nguồn thu gần 300 triệu đồng. Không dừng lại ở nuôi trồng thủy sản, gia đình ông Nghệ còn phát triển thêm mô hình chăn nuôi heo thịt với tổng đàn khoảng 150 con, từng bước hình thành mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại nguồn thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm cho gia đình.

Ông Lê Thanh, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Điền cho biết: Ngoài mô hình nuôi xen ghép thủy sản, nhiều hội viên còn xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng cây ăn quả, cho thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Các mô hình lúa - tôm thẻ, nuôi cá lồng trắm cỏ cũng mang lại hiệu quả cao. Những mô hình này đang tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên.

Từ một mô hình tiên phong, cách nuôi xen ghép đang được nhiều hội viên CCB Quảng Điền học tập, nhân rộng. Biết tận dụng lợi thế vùng ven phá, mạnh dạn đổi mới và đầu tư phù hợp, các hội viên không chỉ nâng cao giá trị sản xuất, tạo nguồn thu ổn định mà còn góp phần lan tỏa phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi...