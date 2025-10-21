  • Huế ngày nay Online
Dự báo từ trưa nay (21/10) đến trưa 23/10, TP. Huế có mưa to và rất to

HNN.VN - Đó là cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế đến các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn thành phố để có phương án ứng phó.

Chủ động ứng phó với bão số 12 (FENGSHEN) và mưa lớn

 Dự báo, từ đêm 22 trên địa bàn TP. Huế mưa to đến rất to 

Theo đó, mưa lớn có thể gây lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng núi và các sông suối ở các phường, xã: A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô… Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 

Dự báo từ trưa nay (21/10) đến trưa ngày 23/10, tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm. Riêng các xã, phường: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Bình Điền, A Lưới 5, Phú Bài, Hưng Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô, lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, có nơi trên 500mm.

Ngoài mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt diện rộng ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên địa bàn TP. Huế. 

