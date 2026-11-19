Hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du với tổng lưu lượng xả từ 380 - 480 m3/s.

Cụ thể, sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ nhằm chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trước diễn biến mưa lớn kéo dài.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cùng báo cáo của Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có lệnh yêu cầu vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa Hương Điền qua tràn và tuabin với mức tăng dần, tránh đột biến trong khoảng từ 220 - 700m3/s, trong đó lưu lượng qua tuabin là 180m3/s và sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời điểm bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 10 giờ sáng cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du ngay khi nhận lệnh, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ và mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt, thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về cơ quan chức năng.

Vùng hạ du các hồ chứa, các địa phương nghiêm cấm hoạt động tàu thuyền, vớt củi trên sông.

Cùng với đó, UBND các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa như Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Kim Trà, Hương Trà, Hóa Châu, Dương Nỗ, Hương An có trách nhiệm thông báo kịp thời đến người dân và nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Huế cũng được giao nhiệm vụ tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Trước đó, nhằm ứng phó mưa lớn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ NN&MT) cũng đã điều tiết hồ chứa Tả Trạch trên lưu vực sông Hương với lưu lượng qua tràn khoảng 300 - 400m3/s, qua nhà máy thủy điện 80m3/s. Tổng lưu lượng xả từ 380 - 480m3/s.