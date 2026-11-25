Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Để giúp bạn đọc hiểu hơn về nhu cầu nhân lực an ninh mạng (ANM) trong giai đoạn hiện nay và tương lai, cùng những khó khăn, thách thức phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chung quanh nội dung này.

Phóng viên: Xin chào Phó Giáo sư! Phó Giáo sư đánh giá như thế nào về nhu cầu nhân lực an ninh mạng của Việt Nam giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực?

Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thắng: Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chuyển dịch dần sang hoạt động trên không gian mạng, cho nên rủi ro an ninh mạng sẽ càng tăng cao. Các hệ thống thông tin cũng trở nên phức tạp nên tiềm ẩn nhiều lỗ hổng an ninh mạng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nhiều cho năng lực tấn công mạng của các nhóm hacker, tội phạm mạng trên thế giới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu nhân lực an ninh mạng cho cơ quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp sẽ ngày càng cao cả về số lượng và đặc biệt là chất lượng, năng lực vận hành phòng, chống, xử lý sự cố.

Phóng viên: Phó Giáo sư đánh giá như thế nào về những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ANM, cả về chương trình, đội ngũ giảng viên và hạ tầng đào tạo? Khoảng cách giữa yêu cầu thực tiễn về nhân lực an ninh mạng và năng lực đào tạo đang bộc lộ rõ ở những khâu nào?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: Hiện nay, nguồn nhân lực về an ninh mạng đang thiếu cả về số lượng và chất lượng. Các khung chương trình an ninh mạng được triển khai cấp tập ở một số trường đại học trọng điểm. Tuy nhiên, việc này không đáp ứng được nhu cầu bảo đảm nhân lực an ninh mạng chuyên trách ở các cơ quan nhà nước và khu vực doanh nghiệp đều rất thiếu và yếu. Các báo cáo đánh giá về hiện trạng ANM trong nước vài năm gần đây luôn thể hiện rõ nguy cơ này. Một cách tổng quan, công việc đào tạo chuyên ngành an ninh mạng có tính thực tiễn không cao, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng đào tạo không đáp ứng được xu thế phát triển do việc tích hợp nhiều công nghệ chiến lược như AI/ML, Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity có chi phí rất cao, độc quyền ở vài quốc gia phát triển. Trong bối cảnh như vậy, tồn tại khoảng cách rất lớn về nhu cầu số lượng và chất lượng của nhân lực chuyên trách an ninh mạng so với năng lực của các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

Phóng viên: Trong bối cảnh nhiều luật và chính sách liên quan chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng được ban hành hoặc sửa đổi, theo Phó Giáo sư những quy định này sẽ tạo thuận lợi gì cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ANM? Các cơ sở đào tạo cần chuẩn bị và điều chỉnh như thế nào để tận dụng tốt các hành lang pháp lý mới?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: Lĩnh vực an ninh mạng được ưu tiên cao, có cấu phần riêng trong mọi dự án chuyển đổi số với định mức tỷ lệ kinh phí nhất định trong tổng thể dự án chuyển đổi số. Như vậy, nguồn lực cho ANM được ưu tiên nhiều hơn. Do đó, nhu cầu thị trường lao động về nhân lực an ninh mạng sẽ tăng cao, tạo thêm nhiều cơ hội cho các cơ sở đào tạo. Các trường đại học cần cập nhật và đầu tư nguồn lực (tài chính, con người) cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, cập nhật học liệu và khung chương trình.

Phóng viên: Trung tâm tiên tiến về An ninh mạng (ACCS), trực thuộc Viện Công nghệ thông tin (IoIT), được thành lập theo Quyết định số 2688/QĐ-VHL ngày 11/12/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin Phó Giáo sư cho biết, ACCS đã có những đóng góp như thế nào vào việc nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu tại Việt Nam?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: ACCS là đơn vị cấp phòng trong Viện Công nghệ thông tin, hoạt động dưới sự phối hợp giữa Viện Công nghệ thông tin và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA). Văn phòng chính đặt tại trụ sở NCA; bộ phận nghiên cứu phát triển và làm chủ, chuyển giao công nghệ đặt tại Viện Công nghệ thông tin. Ban đầu, hoạt động của ACCS sẽ dựa trên chất lượng nguồn nhân lực, kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu quốc gia và mối quan hệ hợp tác quốc tế, trong nước của Viện Công nghệ thông tin nhằm tăng cường năng lực làm chủ công nghệ an ninh mạng, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu tại Việt Nam. Cụ thể, miwsi đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với đầu mối là Viện Công nghệ thông tin đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu của Tập đoàn Cisco do ông Dave West - Phó Chủ tịch cấp cao làm trưởng đoàn. Hai bên đã thảo luận sâu rộng về việc xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và triển khai các chương trình tăng tốc chuyển đổi số tại Việt Nam. Tập đoàn này là nhà sản xuất thiết bị mạng và cơ sở hạ tầng internet số 1 thế giới, có kinh nghiệm rất chuyên sâu về internet và an ninh mạng.

Phóng viên: Theo Phó Giáo sư, trong quá trình vận hành Trung tâm, ACCS đã gặp phải những khó khăn, thách thức gì về cơ chế, nguồn lực hay môi trường pháp lý?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: ACCS là đơn vị mới thành lập. Sau quá trình tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương trong cả năm 2025, nhân sự lãnh đạo và cơ cấu tổ chức tại ACCS mới được bổ nhiệm gần đây. Trong năm 2026, ACCS sẽ tập trung hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong Hiệp hội An ninh mạng quốc gia để hướng tới nâng cao năng lực. Khó khăn hiện nay chủ yếu ở sự tụt hậu hạ tầng, nguồn nhân lực an ninh mạng chuyên trách rất mỏng do chế độ đãi ngộ khác biệt giữa khu vực kinh tế tư nhân và các cơ quan sự nghiệp công lập.

Phóng viên: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò là trung tâm tiên tiến hàng đầu về an ninh mạng, theo Phó Giáo sư, ACCS sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, đặc biệt về công nghệ lõi, đào tạo nhân lực và hợp tác trong nước - quốc tế?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: Ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ công nghệ chiến lược (yêu cầu chung trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị), đặc biệt là công nghệ an ninh mạng. Sau đó là đầu tư hạ tầng, phối hợp các tập đoàn uy tín quốc tế như Cisco để tiếp nhận và phát triển công nghệ an ninh mạng. Cuối cùng, từ những tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng được chuyển giao và tự phát triển, đào tạo nhân lực ANM chuyên trách đáp ứng nhu cầu thị trường là giải pháp trọng tâm tiếp theo.

Phóng viên: Phó Giáo sư kỳ vọng ACCS sẽ đóng vai trò như thế nào trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia trong 5 đến 10 năm tới, nhất là trong bối cảnh các thách thức về an ninh mạng, an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng: Ưu tiên cao nhất hiện nay là nâng cao năng lực tự chủ công nghệ chiến lược nói chung, các công nghệ an ninh mạng nói riêng. Hệ sinh thái ANM quốc gia cần sự gắn kết chặt chẽ của "ba nhà": Nhà khoa học (như Viện Công nghệ thông tin...); Nhà nước trong công tác quản lý, phối hợp (như Cục An ninh mạng - Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các trường đại học); doanh nghiệp (như các đối tác công nghệ về an ninh mạng hàng đầu).

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng!

https://nhandan.vn/go-diem-nghen-ve-nhan-luc-tung-buoc-tu-chu-cong-nghe-an-ninh-mang-post1005102.html