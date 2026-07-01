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Thế giới

'Siêu El Nino' có thể đẩy giá lương thực toàn cầu tăng mạnh

ClockThứ Hai, 13/07/2026 15:09
Theo các chuyên gia kinh tế, trong kịch bản El Nino phát triển thành một đợt "siêu El Nino" trong năm 2026, thế giới có thể phải đối mặt với cú sốc giá lương thực toàn cầu, với tác động dự kiến kéo dài sang năm 2028.

Ít bão hơn, không có nghĩa là ít thiên taiBản đồ sức khỏe cho đầm phá Tam Giang - Cầu HaiCục Khí tượng Australia cánh báo nguy cơ tác động mạnh mẽ từ hiện tượng El Nino

Ảnh: Bloomberg/Getty Images 

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết El Nino đã hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới.

Theo WMO, nhiều mô hình dự báo cho thấy trong giai đoạn từ tháng 7-9/2026, nhiệt độ mặt nước biển trung bình theo mùa tại các khu vực theo dõi chính ở vùng trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình trên 2°C, cho thấy El Niño nhiều khả năng sẽ phát triển thành một đợt có cường độ mạnh.

WMO cảnh báo diễn biến này sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán và mưa lớn tại nhiều khu vực trên thế giới.

Không chỉ gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại El Nino có thể gây ra những biến động mạnh trên thị trường lương thực toàn cầu.

Theo ước tính của Goldman Sachs được báo chí quốc tế dẫn lại, trong kịch bản El Nino đạt cường độ rất mạnh, giá hàng hóa lương thực toàn cầu có thể tăng khoảng 15,8%. Goldman Sachs cho rằng phải đến nửa cuối năm 2028, tác động của hiện tượng này đối với giá lương thực mới được phản ánh đầy đủ.

Các chuyên gia nhận định nhiều mặt hàng nông sản quan trọng như gạo, đường, cà phê và dầu cọ có nguy cơ chịu tác động đáng kể khi các khu vực sản xuất chủ chốt đối mặt với hạn hán hoặc mưa lũ bất thường.

Theo các chuyên gia, ngay cả khi El Nino suy yếu, tác động đối với giá nhiều mặt hàng vẫn có thể kéo dài do chu kỳ sản xuất của từng loại cây trồng khác nhau.

Theo baochinhphu.vn
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