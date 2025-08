Nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút lao động

Công nhân Công ty TNHH MSV đang lao động sản xuất

Nhu cầu lớn

Thời điểm này, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH MSV (Khu công nghiệp Phú Bài) đang tăng tốc sản xuất để kịp giao đơn hàng cho đối tác, dù DN đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Theo ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV, hiện công ty phải tuyển dụng lao động liên tục với phương châm “có bao nhiêu, tuyển bấy nhiêu”. Mặc dù đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như trao thưởng, xét tăng lương cho công nhân ưu tú theo quý, thưởng chuyên cần, phụ cấp tay nghề..., nhưng số lượng lao động mới vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Không chỉ khó tuyển, việc giữ chân lao động cũng là thách thức lớn khi nhiều lao động trẻ chuyển sang xuất khẩu lao động hoặc làm nghề tự do, dẫn đến tình trạng nghỉ việc đột ngột ngay trong giai đoạn cao điểm sản xuất. “Hiện lương cơ bản đóng bảo hiểm cho NLĐ của công ty là 5,05 triệu đồng, cao hơn mức tối thiểu vùng. Tính cả lương sản phẩm, phụ cấp, thu nhập bình quân của người lao động dao động từ 7,5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Thời điểm này, ban giám đốc công ty đang xem xét tăng lương cơ bản cho toàn thể lao động để giữ chân công nhân” ông Hoàng chia sẻ.

Không riêng Công ty TNHH MSV, nhiều DN may mặc và chế biến trên địa bàn thành phố cũng đang trong tình trạng thiếu hụt lao động. KCN Phong Điền, KCN Phú Bài, KCN Phú Đa… đâu đâu cũng bắt gặp các băng rôn, áp phích tuyển dụng của các DN. Trong số đó, Công ty SCAVI Huế là đơn vị đang dẫn đầu về quy mô tuyển dụng khi liên tục thông báo cần đến 1.500 công nhân may. Đáng chú ý, SCAVI Huế sẵn sàng tiếp nhận cả lao động chưa có tay nghề, đào tạo miễn phí, trả lương trong thời gian học nghề gần 3,9 triệu đồng/tháng, kèm theo mức thu nhập thực nhận sau khi vào việc có thể đạt hơn 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, để giữ chân NLĐ ở xa, DN này còn hỗ trợ miễn phí chỗ ở tại ký túc xá, công nhân ở xa có phương tiện đưa đón, hỗ trợ chi phí nuôi con nhỏ 400 nghìn đồng/tháng, hoàn trả 180 nghìn đồng phí khám sức khỏe đầu vào và thưởng nóng lên tới 5 triệu đồng cho người có tay nghề.

Tương tự, Công ty HBI Huế hiện có khoảng 6.000 lao động và đang tiếp tục tuyển thêm 500 công nhân may, đào tạo may trong tháng 4 và 5/2025. Dù mức thu nhập bình quân khá cạnh tranh, đi kèm nhiều ưu đãi như hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho nhân viên mới và xa nhà, hỗ trợ công nhân tập may 200 nghìn đồng và tặng 500 nghìn đồng cho người giới thiệu lao động… Dù nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhiều DN vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ lao động. Một trong những nguyên nhân chính là do NLĐ chuyển hướng sang xuất khẩu lao động, kinh doanh buôn bán hoặc làm nghề tự do để chủ động thời gian, thu nhập.

Đồng bộ các giải pháp

Trước bài toán thiếu hụt lao động, nhiều DN đang chủ động xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dài hạn gắn với đào tạo tại chỗ, liên kết với các trường nghề, trung tâm đào tạo để đảm bảo nguồn cung ổn định. Không chỉ tập trung vào chính sách lương thưởng, các DN còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần và ghi nhận những đóng góp của NLĐ.

Không ít DN ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa một số công đoạn sản xuất để giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động phổ thông. Ông Phan Văn Hưng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Huế cho biết, việc áp dụng hệ thống cân và đóng gói tự động đã giúp công ty giảm đáng kể số lượng nhân công. Nếu trước đây mỗi ca sản xuất cần tới 20 công nhân, nay chỉ cần 2 người vận hành máy móc cũng đảm bảo hiệu quả tối ưu. “Giải pháp này không chỉ giảm chi phí lao động, mà còn giúp quá trình sản xuất được duy trì liên tục, tăng năng suất và hiệu quả toàn bộ dây chuyền”, ông Hưng khẳng định.

Tương tự, nhờ sử dụng hệ thống trải vải tự động, Công ty CP Dệt may Phú Hòa An chỉ cần 2 công nhân thay vì nhiều người như trước, mà thời gian làm việc cũng nhanh hơn rõ rệt.

Để hỗ trợ DN kết nối cung – cầu lao động, Sở Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tích cực tổ chức các sàn giao dịch việc làm và tuyên truyền thông tin tuyển dụng rộng rãi. Đồng thời, làm cầu nối, giúp DN liên kết với các trung tâm dạy nghề để tiếp cận nguồn lao động.

Vai trò của tổ chức công đoàn cũng được phát huy, trở thành cầu nối quan trọng giữa NLĐ và DN. Theo ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, thông qua các chương trình thiết thực như “Bữa cơm Công đoàn”, các lớp học kỹ năng, hoạt động tư vấn pháp luật, văn hóa – thể thao, công đoàn giúp NLĐ cảm nhận được sự chăm lo, bảo vệ, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở tại DN cũng tham gia xây dựng, đề xuất các chính sách nhân sự, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi để NLĐ cảm thấy được bảo vệ, tôn trọng và có động lực gắn bó lâu dài. “Khi NLĐ thấy được quan tâm, đời sống được đảm bảo thì họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài. Đó là yếu tố quan trọng giúp DN giữ chân NLĐ”, ông Nhân chia sẻ.