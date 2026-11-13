Đại diện Hội CCB phường Phong Thái đến thăm hội viên là thương bệnh binh nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Anh Tuyết

Những câu chuyện “truyền lửa”

Trong một buổi ra quân Chủ nhật xanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (phường Phong Thái) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Phong An, cùng các hội viên CCB tham gia quét dọn vệ sinh, chăm sóc khuôn viên và các phần mộ liệt sĩ. Em còn được nghe các CCB kể về những năm tháng chiến đấu, về đồng đội và những hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Với Minh Anh, những buổi lao động như vậy không chỉ giúp nghĩa trang thêm sạch đẹp mà còn mang lại những bài học lịch sử gần gũi. Những câu chuyện được kể từ chính những người từng trải qua chiến tranh giúp em hiểu hơn về quá khứ, trân trọng cuộc sống hôm nay và biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. “Em cảm thấy những buổi Chủ nhật xanh cùng các bác, các ông CCB rất hay và bổ ích, bởi ngoài việc tham gia hoạt động cộng đồng, em còn được biết thêm nhiều kiến thức lịch sử”, Minh Anh chia sẻ.

Đó là một trong những hoạt động mà Hội CCB phường Phong Thái duy trì nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Hội đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức các hoạt động văn nghệ, đồng thời triển khai “Hành trình về địa chỉ đỏ”, huy động hội viên tổng dọn vệ sinh và dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Trạm phẫu thuật tiền phương.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, cán bộ, hội viên CCB tham gia vệ sinh, dâng hương và chương trình thắp lửa truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền. Các chi hội cũng tổ chức hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa trong cán bộ, hội viên và Quỹ Nghĩa tình đồng đội để thăm hỏi, trao quà cho 10 lượt hội viên là thương binh, bệnh binh và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Góp sức từ những việc làm thiết thực

Không chỉ trong các hoạt động của tổ chức Hội, hội viên CCB còn tích cực tham gia nhiều công việc tại khu dân cư. “Trong quá trình sắp xếp các tổ dân phố, nhiều hội viên được tín nhiệm đảm nhận các vị trí như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, thành viên tổ hòa giải, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, họ tiếp tục là những người kết nối chính quyền với Nhân dân, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, đồng chí Cao Anh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phong Thái, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Hội viên CCB phường Phong Thái cũng chủ động nắm bắt, ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của Hội. Các nhóm Zalo, Facebook được sử dụng để phổ biến thông tin, chủ trương, kế hoạch đến hội viên và nắm bắt tình hình tư tưởng tại cơ sở. Hội CCB phường còn hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện các dịch vụ công thiết yếu; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Hội.

Theo đồng chí Cao Anh Tuyết, thời gian tới, Hội CCB phường Phong Thái tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo hội viên, khuyến khích phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tham gia các phong trào tại địa phương, tạo điều kiện để hội viên tiếp tục đóng góp bằng kinh nghiệm và trách nhiệm của mình.