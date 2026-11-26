Ông Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Hội nghị thu hút hơn 100 học viên là đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, cùng đại diện Sở Công Thương và các chuyên gia.

Thị trường số đòi hỏi cách bán hàng chuyên nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, chương trình được thiết kế theo hướng “thực chiến - cầm tay chỉ việc”, tập trung vào kiến thức thương mại điện tử, kỹ năng vận hành gian hàng, xây dựng kịch bản và kỹ thuật livestream bán hàng, giúp học viên có thể áp dụng vào hoạt động kinh doanh.

Theo ông Tuấn, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 291.600 tỷ đồng, tăng trên 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số gian hàng phát sinh đơn hàng chỉ tăng khoảng 14%.

Đáng chú ý, nhóm Shop Mall chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng nhưng đóng góp khoảng 1/3 doanh số toàn thị trường. Dù số lượng gian hàng giảm 6%, doanh số của nhóm này vẫn tăng 54%. Điều đó cho thấy lợi thế cạnh tranh đang nghiêng về những nhà bán hàng có thương hiệu, nguồn lực và quy trình vận hành chuyên nghiệp.

Phân tích xu hướng tiêu dùng, ông Tuấn cho rằng mỗi nền tảng có đặc điểm và hành vi khách hàng khác nhau. Nếu người mua trên Shopee thường chủ động tìm kiếm, so sánh giá, săn ưu đãi thì trên TikTok Shop, sản phẩm chủ yếu được tiếp cận thông qua video, livestream và nội dung từ các nhà sáng tạo.

Vì vậy, doanh nghiệp không nên sử dụng chung một cách bán hàng cho tất cả các sàn mà cần có chiến lược phù hợp. Bên cạnh đầu tư nội dung, hình ảnh sản phẩm, người bán cần chú trọng tỷ lệ chuyển đổi, khách hàng mua lại, kiểm soát đơn hàng hoàn, hủy và chăm sóc khách hàng.

Bà Phạm Thị Thu Hương trao đổi hướng dẫn học viên cách tổ chức một phiên livestream bán hàng hiệu quả.

“Các sàn thương mại điện tử chính thức không còn là môi trường cứ đăng sản phẩm lên là có đơn như trước”, ông Tuấn nhận định. Do vậy, doanh nghiệp cần chuyển từ cách bán hàng đơn lẻ sang tổ chức hoạt động kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Dịp này, bà Đinh Hoài Thương, Trưởng nhóm Thương mại điện tử, Viettel Post Huế giới thiệu nền tảng Chợ Giao Nhanh, mô hình kết nối thương mại, công nghệ, kho vận, giao hàng và chăm sóc khách hàng trong cùng hệ sinh thái.

Theo bà Thương, nền tảng do Viettel Post quản lý, vận hành, hỗ trợ nhà cung cấp quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Đơn vị đảm nhận kết nối giao dịch, marketing, thanh toán và giao nhận; đồng thời phối hợp với chi nhánh địa phương tìm kiếm nhà cung cấp, chuẩn hóa thông tin, hình ảnh sản phẩm. Hiện Chợ Giao Nhanh đã kết nối hàng trăm nhà cung cấp đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên trên cả nước, hướng đến mục tiêu đưa hơn 2.000 sản phẩm lên niêm yết, kinh doanh trên hệ thống. Đây là một trong những giải pháp giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng kênh phân phối, quảng bá đặc sản địa phương và tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

Từ kiến thức đến thực hành livestream

Bên cạnh kỹ năng vận hành gian hàng, livestream được xác định là phương thức bán hàng cần thiết trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Chuyên gia và học viên trao đổi trực tiếp tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS) hướng dẫn học viên cách tổ chức một phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Theo bà Hương, nhiều cơ sở kinh doanh còn e ngại vì cho rằng livestream đòi hỏi thiết bị hiện đại và kỹ năng dẫn chương trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người bán hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những phương tiện sẵn có. Điều quan trọng là hiểu rõ sản phẩm, chuẩn bị nội dung và tạo tâm lý thoải mái khi tương tác với khách hàng.

“Người bán có thể giới thiệu trực tiếp, nói về sản phẩm như đang giới thiệu tại nhà mình. Cách thể hiện tự nhiên, chân thực giúp tạo sự gần gũi và tăng khả năng kết nối với người xem” - bà Hương chia sẻ.

Từ gợi ý các câu dẫn dắt khi livestream sản phẩm Huế, cách trả lời những câu hỏi thường gặp về sản phẩm OCOP đến khâu chuẩn bị hình ảnh, nội dung, chuyên gia tại hội nghị đã hướng dẫn học viên thực hành thực tế tại hội trường. Qua đó, người tham dự có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng.

Đây là lần thứ tư trong năm 2026, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức đào tạo, tập huấn về lĩnh vực này. Các chương trình tập trung trang bị kiến thức thị trường, kỹ năng kinh doanh trực tuyến và hướng dẫn thực hành, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận phương thức bán hàng mới.

Chuyên gia và học viên chụp ảnh lưu niệm sau khi thực hành bán hàng livestream.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tham gia thương mại điện tử không chỉ là đưa sản phẩm lên sàn mà còn đòi hỏi thay đổi cách tiếp cận khách hàng, tổ chức bán hàng, quản lý đơn hàng. Việc tăng cường đào tạo, trang bị kỹ năng kinh doanh số sẽ góp phần giúp các cơ sở khai thác hiệu quả kênh phân phối trực tuyến, mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.