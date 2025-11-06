MCD91 - Đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển phụ kiện xe điện hàng đầu tại Việt Nam

MCD91 khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực phụ kiện xe điện

Ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của ngành ô tô điện Việt Nam.MCD91 đã và đang không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để cho ra đời các dòng phụ kiện lắp zin 100% cho xe điện.

Khác với các sản phẩm độ chế thông thường trên thị trường hiện nay, toàn bộ phụ kiện do MCD91 sản xuất đều đạt tiêu chuẩn “Plug & Play”. Điều này nghĩa là các phụ kiện MCD91 lắp đặt trực tiếp vào xe mà không cần cắt nối dây. Đảm bảo an toàn điện, không tác động hay ảnh hưởng đến các bộ phận thiết bị khác trên xe

Danh mục sản phẩm phong phú, chuyên biệt cho xe điện VinFast

MCD91 hiện là một trong số ít thương hiệu tại Việt Nam phát triển hệ sinh thái phụ kiện riêng biệt cho từng dòng xe điện VinFast. Các sản phẩm nổi bật bao gồm:

● Cốp điện thông minh: Tích hợp cảm biến chống kẹt, mở/đóng tự động tương thích hoàn toàn với các dòng VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, VFe34 và Limo Green.

● Gương gập điện: Đáp ứng nhu cầu gập gương tự động cho các chủ xe điện Vinfast. Sản phẩm được thiết kế gắn zin, giữ nguyên thiết kế gương gốc, vận hành ổn định.

● Màn HUD kính lái: Hiển thị tốc độ, quãng đường, thông tin pin, cảnh báo trực tiếp trên kính lái giúp tài xế dễ quan sát mà không cần rời mắt khỏi đường.

Xem thêm: Màn hình HUD kính lái Limo Green giá tốt, lắp đặt zin 100%

● Màn hình ODO: Hiển thị các thông tin vận hành, cảnh báo trên màn hình ODO lắp sau vô lăng phù hợp với các chủ xe đã quen quan sát với màn hình ODO trên xe xăng.

● Camera 360 độ: Tăng cường khả năng quan sát xung quanh, hỗ trợ lùi, đỗ xe an toàn.

● Ghế chỉnh điện cao cấp: Mang lại trải nghiệm ngồi thoải mái hơn, dễ điều chỉnh và sang trọng hơn cho người dùng cá nhân và dịch vụ vận tải.

Ngoài ra, MCD91 còn cập nhật liên tục nhiều dòng sản phẩm khác đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu nâng cấp tính năng trên xe điện Vinfast mới xuất xưởng. Điển hình như dòng xe MPV Limo Green ra mắt thị trường không lâu thì MCD91 đã có sản phẩm “Gập gương Vinfast Limo Green”.

Hệ thống TNB Auto đơn vị phân phối MCD91 hàng đầu khu vực miền Nam

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường miền Nam thương hiệu MCD91 đã chính thức hợp tác cùng Hệ thống TNB Auto phân phối và lắp đặt phụ kiện xe điện hàng đầu tại TP.HCM.

Hệ thống TNB Auto là đối tác phân phối chiến lược của MCD91 tại khu vực phía Nam. Toàn bộ sản phẩm MCD91 tại TNB Auto đều là hàng chính hãng, có tem bảo hành điện tử, mã QR. Xác minh nguồn gốc và được lắp đặt bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, am hiểu xe điện.

Một số ưu điểm khi lắp phụ kiện MCD91 tại Hệ thống TNB Auto

● Lắp đặt “zin 100%” – không cắt dây, không ảnh hưởng hệ thống điện.

● Kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, nắm rõ cấu trúc điện xe VinFast.

● Bảo hành sản phẩm chính hãng lên tới 36 tháng (tùy dòng sản phẩm).

● Bảo hành kỹ thuật trọn đời cho các dòng sản phẩm MCD91 lắp tại cửa hàng.

● Có sẵn phụ kiện cho từng mẫu xe, tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ngoài ra, TNB Auto còn cung cấp sản phẩm MCD91 trên website cho các khách hàng cho nhu cầu. Nếu các chủ xe có nhu cầu cần tư vấn hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

● Địa chỉ: 165 Đường Liên Phường, Phường Phước Long, TP. HCM (Địa chỉ cũ: 165 Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức)

● Hotline: 0784 306 306

Với vị thế tiên phong của MCD91 trong lĩnh vực phụ kiện xe điện và sự hỗ trợ chuyên nghiệp của TNB Auto tại miền Nam, chủ xe VinFast đã và đang có thêm lựa chọn tin cậy để “nâng cấp” chiếc xe của mình một cách an toàn, hiện đại và bền vững.