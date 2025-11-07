MB - Ngân hàng số vì cộng đồng số: Bảo vệ niềm tin người dùng trong từng giao dịch

Ngày 25/10/2025, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Hà Nội, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”. Sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trong hợp tác an ninh mạng toàn cầu.

Đồng hành cùng sự kiện quan trọng này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vinh dự là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu tham gia khu vực triển lãm công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký LHQ phối hợp tổ chức. Tại đây, MB giới thiệu hệ sinh thái ngân hàng số và các giải pháp an ninh mạng tiên tiến, thể hiện năng lực công nghệ và cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng không gian số an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.

Với định hướng “Ngân hàng số vì cộng đồng số”, MB không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống và khách hàng. Hiện nay, 99,7% giao dịch của MB được thực hiện qua kênh số, 40% doanh thu đến từ nền tảng số và ứng dụng MBBank App đạt 35 triệu người dùng, liên tiếp 5 năm liền nằm trong nhóm ứng dụng ngân hàng được tải nhiều nhất tại Việt Nam.

Song song với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô giao dịch, MB đã xây dựng được hạ tầng an ninh số. Năm 2022, ngân hàng đã phát triển và đưa vào vận hành Hệ thống Thông tin tình báo An ninh mạng – MTI, nền tảng thu thập, phân tích và chia sẻ tri thức về mối đe dọa mạng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở đó, năm 2024, MB tiếp tục phát triển Giải pháp Social Network Intelligence (SNI), nền tảng giám sát và phân tích tin tức trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện, cảnh báo sớm các chiến dịch lừa đảo, gian lận, kịp thời cảnh báo tới khách hàng.

Những nỗ lực này cho thấy MB không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần vào công cuộc bảo vệ an toàn tài chính cá nhân và niềm tin số của người dân Việt Nam.

Bà Đỗ Quế Anh - Phó Giám đốc Khối Vận hành MB chia sẻ: “Việc tham gia đồng hành cùng sự kiện Ký cam kết công ước Hà Nội là cách để MB khẳng định cam kết bảo vệ thông tin khách hàng và xử lý nghiêm các vụ vi phạm bảo mật thông tin nếu có phát sinh. MB đã chủ động hợp tác với các các cơ quan chức năng để cập nhật liên tục danh sách tài khoản lừa đảo, cảnh báo ngay khi khách hàng có nguy cơ chuyển tiền đến tài khoản nghi vấn”.

MB cũng là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng Chiến dịch “Niềm tin số” và công bố 5 khuyến nghị bảo vệ tài chính cá nhân, giúp người dân nâng cao kỹ năng phòng tránh rủi ro trực tuyến. Ngân hàng thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng cập nhật danh sách tài khoản lừa đảo, cảnh báo sớm giao dịch nghi vấn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thông tin khách hàng.

Sự hiện diện của MB tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là niềm tự hào của ngành ngân hàng, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong bảo vệ an ninh số quốc gia.