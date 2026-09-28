  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 07/10/2026 15:27

Tỷ lệ người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" còn thấp

HNN.VN - Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế" năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì vừa có công văn gửi các tổ chức, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố về việc đôn đốc cộng đồng người dân tham gia Cuộc thi do sau gần 3 tuần phát động nhưng tỷ lệ tham gia chưa tới 4%.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập số, ứng dụng số và sáng tạo số trong toàn xã hộiTrao giải cuộc thi "Tìm hiểu kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng"Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế năm 2025

Sau gần 3 tuần phát động cuộc thi, tỷ lệ người dân tham gia vẫn còn quá thấp so với mục tiêu đề ra.

Ngày 18/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế" năm 2026 trên nền tảng Hue-S. Sau lễ phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả tham gia hiện nay còn thấp so với mục tiêu đề ra.

Đến 9 giờ ngày 5/10/2026, toàn thành phố có 40.795/1.138.747 lượt tham gia Cuộc thi, đạt tỷ lệ khoảng 3,58%. Đối với nhóm cộng đồng có 21.625 người tham gia. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có 17.766/31.148 người tham gia, đạt tỷ lệ 57,04%; người dân có 2.254/1.017.030 người tham gia, đạt tỷ lệ 0,22%; Tổ công nghệ số cộng đồng có 1.605/4.771 người tham gia, đạt tỷ lệ 33,64%. Nhóm học sinh, sinh viên có 19.170/85.798 người tham gia, đạt tỷ lệ 22,35%; trong đó học sinh có 16.790/38.302 người tham gia, đạt tỷ lệ 43,84%; sinh viên có 2.380/47.496 người tham gia, đạt tỷ lệ 5,01%.

Để bảo đảm cuộc thi được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, Ban Tổ chức cuộc thi có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp hướng dẫn, vận động các đối tượng tham gia cuộc thi trực tuyến trên nền tảng Hue-S.

 Tỷ lệ người dân có kỹ năng số cơ bản đến năm 2030 theo Chương trình hành động số 286 của UBND thành phố là một trong những nội dung có trong bộ câu hỏi của cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/9/2026 đến hết ngày 18/10/2026 và dành cho tất cả công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Huế. Thí sinh tham gia xem video tình huống, sau đó trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng trên hệ thống và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm.

Thông qua hình thức xem video tình huống và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, cuộc thi giúp người dân tiếp cận gần gũi, trực quan, sinh động với các chủ trương chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Thành ủy Huế và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Theo thể lệ, cuộc thi có tổng cộng 72 giải thưởng, gồm 62 giải cá nhân và 10 giải tập thể, được xét trao cho hai nhóm đối tượng là nhóm học sinh, sinh viên và nhóm cộng đồng.

HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
Cuộc thi trực tuyếnHue-Skhoa học công nghệđổi mới sáng tạochuyển đổi sốđôn đốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo giá trị mới từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) tổ chức Phiên họp chuyên đề về KHCN, ĐMST và CĐS đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026.

Tạo giá trị mới từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 17 đến 19/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực tài chính, KHCN, ĐMST, và CĐS trên địa bàn thành phố Huế.

Trang bị nghiệp vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức
Kết nối "3 nhà", huy động nguồn lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo "Kết nối “3 nhà” - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế". Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, viện, trường, các nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết nối 3 nhà , huy động nguồn lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top