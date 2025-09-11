  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 14/09/2025 12:46

Tập huấn kiến thức về trí tuệ nhân tạo cho xã A Lưới 2

HNN.VN - UBND xã A Lưới 2 phối hợp với Công ty cổ phần IGB Media tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên trên địa bàn xã.

Ứng dụng công nghệ AI vào quản lý hành chính tại phường Phú Bài

Các học viên trao đổi tại buổi tập huấn 

Lớp tập huấn trực tuyến diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 14/9, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ mới trong thời đại chuyển đổi số.

Các học viên sẽ được phổ biến các chuyên đề thực hành xoay quanh việc sử dụng AI trong công tác chuyên môn. Hướng dẫn chi tiết và thực hành áp dụng “Chat GPT”, “Gemeni” vào hỗ trợ công việc. Thực hành thao tác với AI theo chủ đề và đặt câu lệnh cho AI để hỗ trợ công việc lập báo cáo kế hoạch, xử lý văn bản, tổng hợp thông tin, chuyển văn bản thành giọng nói và chuyển giọng nói thành văn bản...

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” là kim chỉ nam trong kỷ nguyên mới. Hội nghị lần này là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp cán bộ phường tiếp cận công nghệ AI, từ đó áp dụng hiệu quả vào cải cách hành chính, phục vụ người dân tốt hơn. Xã A Lưới 2 là địa phương đầu tiên trong thành phố triển khai tập huấn AI, mở ra cơ hội học hỏi và đổi mới.”

Lớp tập huấn không chỉ trang bị những kiến thức nền về AI, mà còn là diễn đàn thiết thực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại xã A Lưới 2 chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận thực tiễn, từ đó nâng cao nhận thức và khơi dậy sự quan tâm đối với lĩnh vực công nghệ tiên tiến này. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương, hướng tới xây dựng một xã hội số toàn diện và bền vững.

Ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần IGB khẳng định, đồng hành cùng các địa phương trong công cuộc chuyển đổi số, Công ty mong muốn mang đến những giải pháp và kiến thức thực tiễn về AI, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hướng tới ứng dụng cụ thể trong công việc hằng ngày của cán bộ. Mục tiêu đưa xã A Lưới 2 là hình mẫu để các địa phương khác của thành phố tham khảo và nhân rộng.

Tin, ảnh: Nguyên Cường
 Từ khóa:
a lưới 2tuấn huấntrí tuệnhân tạocán bộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chiều 29/8 các đảng bộ xã, phường A Lưới 2, Hưng Lộc, Phú Xuân, Phong Thái đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top